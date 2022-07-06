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【減肥大作戰】壽司郎壽司熱量大檢閲　營養師點評各款壽司邪惡程度

食用安全 13:12 2022/07/06

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壽司郎20款壽司熱量有幾勁？蝦、貝殻及魚類脂肪量最低。

香港人喜愛日式食物，其中日本迴轉壽司店壽司郎來港開了不少分店，深受歡迎。不過，壽司看似清淡健康，實際上不少款式的卡路里並不低。本港營養中心營養師JC在Instagram發文，整理壽司郎20款壽司熱量圖鑑，更有燒物、甜品等熱量總匯。

最新影片：

壽司郎食物卡路里

紅燈區

  • 芝士蝦壽司 106kcal
  • 玉子燒壽司 109kcal
  • 醋漬鯖魚壽司 115kcal
  • 洋蔥三文魚壽司 124kcal
  • 炙燒羅勒三文魚壽司 137kcal
  • 烤鯖魚壽司 189kcal
  • 玉米沙律軍艦 128kcal
  • 炸蝦牛油果卷軍艦 131kcal
  • 吞拿魚沙律軍艦 150kcal
  • 三文魚子軍艦 82kcal
  • 黃金脆薯 189kcal
  • 炸章魚塊 247kcal
  • 炸蝦天婦羅烏冬 261kcal
  • 日式焦糖蕃薯 156kcal
  • 卡達拉娜 222kcal

黃燈區

  • 三文魚壽司 95kcal
  • 炙燒三文魚腩壽司 95kcal
  • 煮星鰻壽司 97kcal
  • 鰻魚壽司 103kcal

綠燈區

  • 生蝦壽司 46kcal
  • 烏賊壽司 68kcal
  • 赤貝壽司 69kcal
  • 熟蝦壽司 72kcal
  • 赤魷壽司 76kcal
  • 吞拿魚壽司 78kcal
  • 鮮活紅甘魚壽司 80kcal
  • 蝦三味壽司 118kcal
  • 茶碗蒸 77kcal

 

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健康選壽司貼士

JC建議，壽司要選擇較低卡類型，例如脂肪含量較低的蝦、貝殻類和魚類；避免選擇經油炸、醃漬或多醬汁、沙律醬的壽司，否則會因沾醬油或其他醬汁而攝取了額外卡路里。舉例而言，壽司醬油一湯匙已有970mg的鈉含量，容易引致水腫及加重腎臟負荷。因此進食壽司時，建議可用筷子沾少量醬油，控制份量。

另外，日式炸物烹調時，會先蘸點蛋汁和麵粉漿再油炸，增加脂肪含量及有機會含反式脂肪。而甜品糖份比較高，有較高卡路里。最好不要自己食完整一份，要跟朋友一起分享，分攤熱量。進食時多喝綠茶，也有助增加飽足感，避免進食過量。

對於減肥人士，JC建議女士可進食6至8件壽司，而男士則可以進食8至10件壽司。

文章獲營養師JC授權轉載。

營養師Miss JC 是FIT FIT FOOD首席營養師兼創辦人，香港大學食物營養學學士學位，香港營養師學會認可營養師，現任私人執業營養師，曾於學校擔任客席講師。

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責任編輯：羅嘉欣

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