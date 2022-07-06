【減肥大作戰】壽司郎壽司熱量大檢閲　營養師點評各款壽司邪惡程度

▲ 壽司郎20款壽司熱量有幾勁？蝦、貝殻及魚類脂肪量最低。

香港人喜愛日式食物，其中日本迴轉壽司店壽司郎來港開了不少分店，深受歡迎。不過，壽司看似清淡健康，實際上不少款式的卡路里並不低。本港營養中心營養師JC在Instagram發文，整理壽司郎20款壽司熱量圖鑑，更有燒物、甜品等熱量總匯。

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壽司郎食物卡路里

紅燈區

芝士蝦壽司 106kcal

玉子燒壽司 109kcal

醋漬鯖魚壽司 115kcal

洋蔥三文魚壽司 124kcal

炙燒羅勒三文魚壽司 137kcal

烤鯖魚壽司 189kcal

玉米沙律軍艦 128kcal

炸蝦牛油果卷軍艦 131kcal

吞拿魚沙律軍艦 150kcal

三文魚子軍艦 82kcal

黃金脆薯 189kcal

炸章魚塊 247kcal

炸蝦天婦羅烏冬 261kcal

日式焦糖蕃薯 156kcal

卡達拉娜 222kcal

黃燈區

三文魚壽司 95kcal

炙燒三文魚腩壽司 95kcal

煮星鰻壽司 97kcal

鰻魚壽司 103kcal

綠燈區

生蝦壽司 46kcal

烏賊壽司 68kcal

赤貝壽司 69kcal

熟蝦壽司 72kcal

赤魷壽司 76kcal

吞拿魚壽司 78kcal

鮮活紅甘魚壽司 80kcal

蝦三味壽司 118kcal

茶碗蒸 77kcal

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健康選壽司貼士

JC建議，壽司要選擇較低卡類型，例如脂肪含量較低的蝦、貝殻類和魚類；避免選擇經油炸、醃漬或多醬汁、沙律醬的壽司，否則會因沾醬油或其他醬汁而攝取了額外卡路里。舉例而言，壽司醬油一湯匙已有970mg的鈉含量，容易引致水腫及加重腎臟負荷。因此進食壽司時，建議可用筷子沾少量醬油，控制份量。

另外，日式炸物烹調時，會先蘸點蛋汁和麵粉漿再油炸，增加脂肪含量及有機會含反式脂肪。而甜品糖份比較高，有較高卡路里。最好不要自己食完整一份，要跟朋友一起分享，分攤熱量。進食時多喝綠茶，也有助增加飽足感，避免進食過量。

對於減肥人士，JC建議女士可進食6至8件壽司，而男士則可以進食8至10件壽司。

文章獲營養師JC授權轉載。

營養師Miss JC 是FIT FIT FOOD首席營養師兼創辦人，香港大學食物營養學學士學位，香港營養師學會認可營養師，現任私人執業營養師，曾於學校擔任客席講師。

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責任編輯：羅嘉欣