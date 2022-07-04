【難為媽媽】兒子做功課態度懶散消極　虎媽教仔太激心四肢痙攣雙手變「鳳爪」

▲ 媽媽要保重身體。

教極都唔識！是很多家長教子女做功課時掛在口邊的說話，如果遇著孩子的態度懶散，愛理不理，父母更加激心。有一名內地媽媽在教8歲兒子做功課時出現呼吸急促，四肢抽搐、麻木，雙手更出現痙攣變成鳳爪狀，家人見狀立即召救護車。

▲ 陳姓媽媽教兒子做功課期間突然四肢抽搐、麻木，雙手更出現痙攣。

據內地媒體報道，該名陳姓媽媽上白車後意識開始稍微變清醒，更向救護員大呻兒子難教。她表示每次叫兒子做功課，他都有一萬個理由不做，「我是被我兒子寫作業氣的，不在於做甚麼作業，而是他的態度。」她又認為兒子的功課題目明明都很簡單，但怎麼教都做錯。而她作為一位文明的家長卻不能打不能罵，最終鬱結於心才導致出現身體狀況。

最新影片推介:

陳姓媽媽入院後進行詳細檢查後，證實她患上「過度換氣綜合症」，估計由於她教仔時太過激動，令呼吸變得過於急促，導致體內氧氣濃度過高，二氧化碳濃度降低，引起呼吸性鹼中毒。患者會感到手、足、唇等部位麻痺，有機會出現口齒不清、暈眩、胸痛、心跳加等症狀，嚴重更會昏厥。

▲ 送上白車時，向救護員吐苦水。

醫生見媽媽進院後仍然對教功課一事感到生氣，即時連忙安撫她不要再想教育孩子的問題，否則症狀難以緩解。醫生又提醒家長在感到勞氣時，要留意一下自己的呼吸會否太急促。當情緒接近臨界點應先抽離，抒緩一下情緒才再處理問題，並要多加注意自己的呼吸心跳。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元：https://bit.ly/3sEeM3Q

責任編輯：王明芳