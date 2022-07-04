【污水陽性】東涌海堤灣畔及荃灣珀麗灣等污水呈陽性　當局派27萬快測包

▲ ( 陳靜儀攝)

政府今日（4日）表示，離島區、葵青區及荃灣區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約27萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



快速測試



離島區 — 迎東邨、海堤灣畔、昇薈、東環、東環II及藍天海岸（藍天海岸、水藍天、影岸．紅及水藍．天岸）

葵青區 — 寧峰苑、長亨邨、長宏邨、長發邨、青泰苑、青雅苑、青逸軒及青宏苑

荃灣區 — 縉庭山、昇柏山、珀麗灣、田寮新村、馬灣大街村中、馬灣大街村南、馬灣大街村東、馬灣大街村北及馬灣漁民村屋

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐