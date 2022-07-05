【靚太安樂窩】5大設計重點塑造五星級兒童房　圓孤防撞角＋防跌軟墊增安全性

▲ Qanvast 家庫分享爸媽在裝修小朋友房間5大注意事項。

不少父母在裝修單位時，想給小朋友一個屬於自己的小天地，除了要考慮美觀性，還要考慮到安全及實用性，讓孩子有更好的成長環境！今日TOPick找來「Qanvast 家庫」分享兒童房設計的範例及注意事項，讓家長們輕鬆打造有趣又實用的兒童睡房！

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兒童房設計重點1：安全性

▲ 可愛風格安裝樓梯欄杆，減低小朋友在梯間走動時跌下來的機會。（圖片獲家庫授權轉載）

兒童房設計的第一個關鍵考慮——安全性！想小朋友自由快樂地玩耍，裝修時應該注意安全細節，例如家具應盡量使用圓孤防撞角而非銳利直角設計，地面也可考慮鋪上防跌軟墊。

另外，裝修時不妨考慮在窗戶旁設置防護欄，電源插座也可盡量規劃於隱蔽之處。

除用上活潑繽紛的柔和色調，還可用可愛風格安裝樓梯欄杆，減低小朋友在梯間走動時跌下來的機會，貼心用上圓角設計，確保小朋友安全。

兒童房設計重點2：考慮性別、年齡及功能需求

▲ 裝修時也可根據小朋友的性格、愛好來規劃空間。（圖片獲家庫授權轉載）

父母在裝修兒童房應考慮孩子的喜好，新手爸媽可根據其性別、年齡及功能需求來打造兒童房，傳統來說男孩子的房間會用上藍色、綠色調，女兒房間則會用上粉紅、粉紫色調。

不過現今社會少受性別定型的規限，家長可選擇一種孩子不討厭又耐看的中性色調。

另外，裝修時也可根據小朋友的性格、愛好來規劃空間。如果小朋友喜歡閱讀，不妨多安裝幾個書櫃。若小朋友需要練習鋼琴，便需要騰出更多地面空間來放置鋼琴。

兒童房設計重點3：實用書桌、書櫃、衣櫃

▲ 衣櫃可選擇多功能設計。（圖片獲家庫授權轉載）

書桌、書櫃及衣櫃相信是孩子成長中的三大必備家具。一般家庭會選擇在小朋友年紀小時用上移動式家具，可以有更大的彈性重新規劃空間。

當小朋友開始上學後，便可以根據需求安裝系統式家具，例如集衣櫃、書櫃及書枱於一身的組合傢俬，設計風格一致之餘又可以增加實用的收納空間。

衣櫃可選擇多功能設計，例如內部空間用來收納衣物，外面亦可以有開放式抽屜，用來培養小朋友自行收納書本、玩具的習慣。

兒童房設計重點4：採光度、空間感

▲ 簡潔乾淨的風格，體現出簡約實用性。（圖片獲家庫授權轉載）

另一個容易忽略的兒童房設計重點便是採光度，小朋友需要花不少時間在學習之上，充足光線對他們的精神和眼睛健康來說十分重要。

另外，傢俬陳設方面亦應保持簡約，盡量減少不必要的雜物，除了減少讓小朋友分心之外，亦能讓他們有足夠活動空間。

兒童房的風格應以簡潔乾淨為主，色調、設計、家具要體現出簡約實用性。家長們想走穩陣路線，不仿可以參考這個範例。

兒童房設計重點5：童趣性細節

▲ 夠移除的可愛裝飾物，方便日後小朋友長大改變房間。（圖片獲家庫授權轉載）

想小朋友能過一個快樂的童年，不妨為房間加入一些童趣性細節，例如可愛的燈飾、裝飾物、掛畫、窗簾、卡通圖案等。

如果不想加入太多無法改變的設計，以免不適合小朋友長大後居住，你可以從一些能夠移除的小細節入手，例如像這間雙人兒童房般加入床邊裝飾小物。

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責任編緝：蕭雅文