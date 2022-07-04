  • 29°C
香港時間 : 2022704日 (週一) 18:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【分配遺產】爸爸憂大女讀書差賺錢少欲轉贈物業　讀名牌大學細仔呻︰賺得多是錯誤

育兒經 17:38 2022/07/04

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

台爸擔心30多歲大女讀書差賺錢少又未婚，欲留物業遺產予她。

養兒一百歲長憂九十九。台灣有男網民指家姐比他讀書差，賺錢亦少，現時30多歲仍未婚，爸爸擔心大女將來，計劃轉贈物業遺產予她，令他感不公平。雖然爸爸有向他解釋為何有此決定，指他讀名牌大學熱門學系，未來收入不會太差，可是細仔仍感到難受。

台爸轉贈物業遺產予女兒

台灣有名男網民於星期六（2日）在網上討論區「Dcard」發帖，標題為「爸爸說遺產都要給姐姐」，他指出家姐現年30多歲，年輕時候不愛讀書愛玩，在私立大學畢業，畢業後經常亂換工作，至現時賺錢不多，一年賺不到40萬台幣，即年薪大約10.6萬港元，屬於月光族沒有存款，爸爸擔心她的將來。

爸爸說因為姐姐能力差，所以未來家裡房子會留給姐姐，不希望姐姐流落街頭，人壽保險也留給她，大概兩百多萬（台幣，折合約53萬港元）。

最新影片︰

名牌大學畢業有前途

事主有問爸爸那麼他如何是好，爸爸解釋自己看法，指阿仔跟女友都是國立大學熱門學系畢業，相信未來收入不會太差，兩人有能力一起買樓。爸爸直言物業只有一間，沒辦法留給他。事主聽了爸爸解釋，覺得難以接受。

聽了覺得心裡好不平衡，賺的多難道是種錯誤嗎？賺的多就沒資格分財產嗎？所以我是不是可以以後都不要照顧他，有事情叫他都叫姐姐做就好……

不滿賺得多不能分家產

弟弟不滿爸爸偏心家姐，在網上發帖一心圍爐取暖，有些網民有分析事件並留言安慰他，「父母偏心而不平分錢真的爛透了，除非小孩對父母的照顧不均等」、「本來就沒公平這件事 」等。

而更多網民斥責事主斤斤計較、沒骨氣、忘恩負義，沒想過父母一直栽培他至現時用了多上心思與金錢，「有點骨氣好不好！一定要分到家產才懂得孝順父母？」。

更多網民留言

    點擊圖片放大
    +10
    +9

其後，事主看過網民的留言批評，有感「不是很開心，懂我感受的不多」，他見愈來愈多留言罵他，或叫他體諒父母， 感嘆「在家裡受不公平待遇，來網路也是」，質疑是否因為他是男生的關係。

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【重男輕女】媽媽欲將單位留給細仔結婚　女兒被迫讓房感不滿：從來只對我斤斤計較
11:07 2021/08/18
【重男輕女】媽媽欲將單位留給細仔結婚　女兒被迫讓房感不滿：從來只對我斤斤計較
【公屋VS私樓】無業妹靠同住公屋退休母養　港媽嘆供樓兼補貼娘家︰窮過住公屋
13:30 2021/10/06
【公屋VS私樓】無業妹靠同住公屋退休母養　港媽嘆供樓兼補貼娘家︰窮過住公屋
【供樓糾紛】父母要求獨力供樓20年　港男呻：一畢業就孭240萬債
12:04 2021/06/30
【供樓糾紛】父母要求獨力供樓20年　港男呻：一畢業就孭240萬債

你可能感興趣

【重男輕女】媽媽欲將單位留給細仔結婚　女兒被迫讓房感不滿：從來只對我斤斤計較
11:07 2021/08/18
【重男輕女】媽媽欲將單位留給細仔結婚　女兒被迫讓房感不滿：從來只對我斤斤計較
【公屋VS私樓】無業妹靠同住公屋退休母養　港媽嘆供樓兼補貼娘家︰窮過住公屋
13:30 2021/10/06
【公屋VS私樓】無業妹靠同住公屋退休母養　港媽嘆供樓兼補貼娘家︰窮過住公屋
【供樓糾紛】父母要求獨力供樓20年　港男呻：一畢業就孭240萬債
12:04 2021/06/30
【供樓糾紛】父母要求獨力供樓20年　港男呻：一畢業就孭240萬債
家庭關係 爸媽心聲 家庭教育 網絡熱話 網上討論區 大學 畢業 台灣

最高瀏覽

【高糖陷阱】女士日飲一次含糖飲料患肝癌風險增78%　 莫樹錦：已戒飲含糖飲品多年
16:05 2022/07/01
【高糖陷阱】女士日飲一次含糖飲料患肝癌風險增78%　 莫樹錦：已戒飲含糖飲品多年
【三代同堂】73歲許冠傑賀5歲孫仔幼稚園畢業　Fit爆歌神遊主題樂園曬麒麟臂
17:37 2022/07/03
【三代同堂】73歲許冠傑賀5歲孫仔幼稚園畢業　Fit爆歌神遊主題樂園曬麒麟臂
【明星育兒】細仔英基啟新書院畢業4間大學爭住收　康子妮育兒不打罵講道理關係勝從前
18:39 2022/06/30
【明星育兒】細仔英基啟新書院畢業4間大學爭住收　康子妮育兒不打罵講道理關係勝從前