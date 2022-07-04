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【特別才能】學生設計迷宮圖愈畫愈複雜　老師也投降︰好有挑戰性

中小學 17:33 2022/07/04

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有台灣學生喜歡設計迷宮圖，更愈畫愈複雜，連老師也考起。

有小朋友在學術上出眾，也有人在其他方面表現優秀，行行出狀元，並非只有學業成績最重要。近日台灣一名老師在社交媒體分享，她有一位學生很喜歡設計迷宮圖，更愈畫愈複雜，連老師也考起。網民讚嘆小朋友是「鬼才」，說不定有過人的才能。

最新影片︰

地獄版迷宮超複雜

該名老師近日於facebook群組「爆廢公社公開版」發帖文，上載了兩張「我家學生畫的迷宮圖」，她未有提及學生的年齡或年級。老師分別稱為「簡單版」及「地獄版」，直言「老師地獄版快崩潰」，她也無法從迷宮中走出來，非常有挑戰性。

從相片可見，學生在白紙上畫滿線條迷宮路線，即使是所謂的簡單版，也相當複雜，看得人眼花撩亂。迷宮路線多到數不清，根本無法看到哪裡才是出口，而其實有沒有出口也不得而知。整張紙畫到密密麻麻，令人密集恐懼症發作。

    點擊圖片放大
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    +2

網民︰學生是鬼才

這兩張迷宮圖引發網民討論，稱學生為「鬼才」、「天才」，也有網民留言表示「看到崩潰了」、「走得出來，我就叫你老師」、「 動腦袋就別了，顧學生腦袋都燒光了」、「確定有出路嗎」、「我快要密集恐懼症發作了」、「這孩子畫的是他人生未來的道路嗎？」。

另一方面，有網民讚賞學生必定很有耐心，才能畫得如此繁複的迷宮圖，認為他可能有一些特別的天賦。有人建議師長多留意，給予適當的指引，以免埋沒了小朋友的才華。

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責任編輯︰王明芳

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