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【MIRROR成員】姜濤+可口可樂推盛夏遊戲　「姜仔」現身旺角打卡位

休閒消費 17:09 2022/07/04

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人氣王姜濤再跟可口可樂合作新一輯廣告。

可口可樂早前於推出限量版「和、在、玩」系列包裝及線上音樂節拍遊戲「可口可樂®音樂派對」，踏入盛夏，品牌揭曉更多「和、在、玩」驚喜玩法，並聯乘超人氣偶像姜濤，拍攝跳舞短片示範無限創意！

在新一輯宣傳圖輯可見姜濤以一身醒神紅色look，帶領兩位朋友進入遊戲世界，熱舞過後，邀請粉絲齊齊扭開樽蓋，揭曉夏日樂驚喜！此短片於今天（7月6日）於可口可樂社交平台發放，粉絲要密切留意了。

姜濤拍攝跳舞短片。

唱跳皆精的姜濤分享：「今次活動非常特別，最喜歡品牌為我設計的avatar『姜仔』，可以安排他跟粉絲們在線上跳舞，就不用等show，隨時都見到面啦！」

姜濤這次拍攝跳得汗流浹背，不過他並不感到辛苦，更在休息時間研究「和、在、玩」的創意活動點子。「今個夏天最想和其他MIRROR隊友，在草地玩一二三紅綠燈，因為好耐無玩過啦！」

姜濤跟Avator「姜仔」將現身旺角。

同時姜濤將登陸音樂節拍遊戲「可口可樂音樂派對」，由2022年7月6日至8月31日，只要掃瞄限量版「和、在、玩」系列可口可樂的樽蓋底或拉環上 QR 碼，即可和「姜仔」線上熱舞！

姜濤版「可口可樂®音樂派對」的舞台背景模擬網上短片的場地，更添實感！遊戲音樂由著名音樂人戴偉（Day Tai）編寫，旋律輕鬆而節奏明快，全程投入舞動夏日！

可口可樂亦首次推出姜濤「和、在、玩」貼圖，想集齊一套12款就要留意「可口可樂®音樂派對」每週挑戰！線下亦有姜濤示範「和、在、玩」的身影！

粉絲只要按指示完成「可口可樂音樂派對」每週挑戰，於社交平台限時動態分享遊戲截圖，並加上指定 hashtag—— #分享未知Coke #開啟夏日樂 及@cocacolahk，即可解鎖驚喜禮遇，包括獨家的姜濤貼圖包及「麥當勞」免費餐券，方便你今個夏天相約摰親好友盡情享受「和、在、玩」的樂趣！

由2022年7月11日至8月7日，姜濤為是次系列拍攝的硬照將登陸旺角鬧市中的星際城市（Sim City）外圍L型大型廣告牌，粉絲們密切留意與好友們一起打卡！

最新影片：

記者：Eric

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