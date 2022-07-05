【改善經痛】6種月經來可多吃的水果　婦產科醫生：紓緩經痛排除污血

▲ 6種月經來可多吃的水果。婦產科醫生：紓緩經痛排除污血。

月經是女士們每月的煩惱，經期内幾日不僅腹痛、身體不適，心情也會變差。除了吃止痛葯，原來有些水果也能幫助舒緩不適。台灣新竹國泰醫院婦產部主治醫師張瑜芹在Facebook專頁發文，推薦6種女性在經期可以多吃的水果，讓女士們在經期不適時，也可以透過合適的新鮮水果促進健康和心情，有助平復經痛。

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另外，醫師建議，水果要直接切開吃，不要打成果汁，否則會破壞營養素。

新鮮水果處理方式

根據食物安全專頁，水果皮是一個有益的膳食纖維來源，因此無論去皮與否，在切開及食用前，要以流動自來水徹底清洗水果，包括不吃的外皮，以消除污垢，減少了可能存在的微生物。而新鮮水果（包括預先切開的水果），切開或已去皮後則應立即食用。

如非即時食用，應貯存易腐壞、切開或已去皮的新鮮水果在攝氏4度或以下。同時：

切開或已去皮的冷藏新鮮水果：1-2日內食用

放在室溫少於2小時：可放入雪櫃待用，或在總時限4小時內進食。

放在室溫超過2小時/少於4小時：應在總時限4小時內進食，不要再放入雪櫃。

攜帶切開或已去皮的新鮮水果到戶外進食：使用旅行冰箱 / 冰袋存放水果；在室溫存放超過4小時未食用，應棄掉。

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內容獲「張瑜芹醫師」授權轉載。

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責任編輯：張沛