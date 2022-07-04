馬會呈獻:「小龍馬‧遊香港」巡迴展　與你並肩欣賞得意「小龍馬」

不經不覺，香港特特別行政區已成立25年!25年來，馬會不單與香港並肩同行，並一直堅守宗旨，建設更美好社會。一直以來，馬會更為推廣各種藝術文化而不遺餘力。最近，為紀念香港特別行政區成立25周年，馬會特別在大館舉辦了一個名為「與你並肩每一天」的展覽，同大家一齊回顧過去25年馬會與香港人的「集體回憶」，同時希望能透過回顧展啟發社區、特別是青年人的創作力。



今次展覽分為「與你並肩每一天」展覽和「小龍馬‧遊香港」兩個重點展覽，透過不同的展品和遊戲，帶領大家一同尋回舊日的點滴，發掘社區中更多的正能量。



昨日馬會更特別舉行了掲幕儀式，邀請了馬會行政總裁應家柏、藝術家馬興文、保良局主席陳正欣博士、東華三院主席馬清揚，還有早前為「小龍馬」雕塑畫上彩繪的學生，一同為「小龍馬．遊香港」藝術展覽拉開序幕。



43匹獨一無二可愛小龍馬 首次亮相大館



「歡迎大家今日蒞臨大館觀賞小龍馬‧遊香港，43匹小龍馬已經各就各位......」說的正是由馬會舉辦的「小龍馬‧遊香港」藝術展覽。43匹從未亮相的可愛小龍馬現已進駐大館並各就各位，等住同大家影相兼打卡!除互動展區，今次回顧展另一最大亮點，正是這個名為「小龍馬‧遊香港」的展覽。象徵著希望的「小龍馬」，靈感是來自中國古代的神獸龍馬，再以現代手法重新演繹這傳統中華文化，以新舊融匯的手法，為社區注入創意和正能量，帶領市民踏上不一樣的藝術旅程，同時為年輕人帶表達自己的機會，馬會行政總裁應家柏表示：「『小龍馬』活動為年輕人提供了一個表達自己及發揮創意的機會，感謝藝術家馬興文發起這個充滿意義的活動，以及所有合作夥伴的參與。創作力是創新的關鍵，而創新對維持香港競爭力及長遠發展至為重要，與馬會其中一個核心價值「持續進步」的理念一致。今次藝術展覽是「與你並肩．昨天．今天．每一天」活動的眾多項目之一，馬會期望這些活動可以在香港特區成立25周年之際，為社區注入正能量，以及讓社區對香港未來保持樂觀。」

▲ 馬會行政總裁應家柏希望透過是次藝術文化活動，讓年輕人有發揮創意和表達自己的機會，同時為社區注入正能量。

▲ 馬會行政總裁應家柏正在為「小龍馬」進行潤色。

藝術家馬興文率領50位小畫家共同創作



今次43隻大大小小的可愛小龍馬，全出自藝術家馬興文先生與本地學生的手筆，在馬先生的帶領下，50位來自保良局及東華三院屬下中、小學的小藝術家發揮著天馬行空的創意，為「小龍馬」雕塑注入生命。其中一隻畫滿祥雲圖案的作品，靈感便是來自中國的傳統吉祥圖案，「祥雲代表如意吉祥，紅、黃色的身體代表熱情、衝勁，好像一團火。」就讀保良局世德小學四年級的黃靖靖解釋其創作概念。另一隻繪滿各種小動物的「小龍馬」，則由兩位分別就讀於東華三院黃士心小學及保良局林文燦英文小學的小五女生黃沅蕎、Druthi Chan共同創作，她們表示:「龍在天上飛，利用藍色代表天空；馬在地上走，因此以綠色代表草地。」加上二人同樣喜歡小動物，於是分別在天地之間繪畫各自喜愛的小貓、小兔，希望所有動物都可以共融、愉快地生活。



今次的展品中，有25隻「小龍馬」彩繪雕塑更是特別為紀念香港特別行政區成立而創作，還有巨型充氣雕塑「小龍馬」，同樣是首次於大館率先對外展出。想先睹為快，同得意「小龍馬」合照，記得把握機會在7月10號或之前到大館「睇馬」!

▲ 43隻創意手繪「小龍馬」會由即日起到7月10日擺放在大館展出，想同小龍馬打卡就要把握機會!

▲ 同場還會展出巨型吹氣「小龍馬」，別具藝術色彩。

▲ 保良局世德小學四年級黃靖靖(左三）及小六學生陳允怡（左四）

▲ 來自本港不同中、小學的學生，在藝術家馬興文先生帶領下，發揮創意，為「小龍馬」注入色彩和生命。

「小龍馬」社區巡迴展 現身鬧市玩快閃



在大館展出後，一眾「小龍馬」將會連同一系列互動遊戲及「與你並肩每一天」巡迴展覽，遊走於香港多個重要地標展出包括維港海濱東岸公園主題區、沙田大會堂廣場，及香港藝術館藝術廣場等，透過社區巡遊，展現香港與馬會過去 25 年一起取得的進步。除此之外，小馬龍更會於多個社區地標快閃現身，為大家帶來驚喜，讓大家一起跟隨「小龍馬」的足跡發掘正能量之餘，亦可透過這次的「小龍馬．快閃遊」了解馬會對部份社區重要地標的支持。



數碼互動遊戲 回顧馬會25載



欣賞完小龍馬，記得到場內另一數碼互動展區「與你並肩每一天」玩遊戲。觀眾可以在6個不同的展區，透過各種不同的數碼互動遊戲、VR虛擬遊、互動壁畫等，一邊玩，一邊回顧和了解25年來，馬會與香港共同成長的點滴。試玩AR搜尋遊戲和數碼遊戲之餘，更有機會換領「與你並肩每一天」紀念版手挽袋作紀念。

▲ 從化馬場虛擬遊會透過多感官導航，帶領市民來一趟虛擬之旅，從另一角度俯瞰從化馬場，還可參觀其世界級訓練設施和馬房。

▲ 場內的數碼互動展區「與你並肩每一天」，設有不同的數碼互動遊戲，市民可以透過VR遊戲，邊玩邊回顧25年馬會與香港人來一同經歷過的生活點滴。

▲ 場內的數碼互動展區「與你並肩每一天」，設有不同的數碼互動遊戲，市民可以透過VR遊戲，邊玩邊回顧25年馬會與香港人來一同經歷過的生活點滴。

參加比賽發揮創意 踏上巡迴展出之旅



為了讓更多年青人可以從創作過程中發揮創意和發掘正能量，馬會特別舉辦了一個名為「小龍馬．創藝傳城比賽」的創作比賽，邀請全港學生一同參與這個創作之旅，所有作品不單會在明年初舉行的「小龍馬．創藝傳城比賽」頒獎禮中展出，入圍作品更加有機會參與「小龍馬」世界巡迴展覽，於北京、上海等地展出。最優秀的三份作品除可分別獲頒發金、銀、銅獎證書外，還可獲得由藝術家馬興文親筆簽名的限量版「小龍馬」。另外250名參賽者亦可獲得證書一張。



比賽會分成學生個人、學校和學校以外所在地區名義等3個組別，所有合資格的參賽者可於2022 年 8 月15日或之前報名，並於2022 年11 月30前遞交作品。而以學校以及學校所在地區名義參賽，將會獲邀在更大型的橫幅上，分別以正能量和在社區為題進行創作，邀請信將於7月發送到學校。



更多節目及活動詳情:「與你並肩．昨天．今天．每一天」活動網站，https://hkjc.com/withyou。



（特約）