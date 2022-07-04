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【變種病毒】科興推展Omicron疫苗加強劑臨床試驗　招募300名打2至3針成人參與

社會 17:15 2022/07/04

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中國科興在香港開始新冠變異病毒Omicron滅活疫苗的臨床試驗，以評估健康成年人使用該疫苗作為加強免疫接種的安全性和免疫原性，為制訂未來的接種策略提供科學依據。該臨床試驗由香港大學臨床試驗中心的醫學研究團隊領導，與港怡醫院合作進行。

此次臨床試驗計劃招募300名18歲或以上已接種2或3劑滅活或mRNA新冠病毒疫苗的健康成年人。

科興推展Omicron疫苗加強劑臨床試驗，招募300名打2至3針成人參與。（中國科與提供）

香港大學醫學院臨床醫學學院內科學系臨床教授及傳染病科主任孔繁毅教授表示，Omicron病毒變異株現時席捲全球，通過疫苗接種對抗變異病毒是最有效的方法之一。希望通過此次疫苗加強劑臨床試驗，有效推動疫苗的研發和使用。

中國科興已於2021年12月初獲得Omicron變異株樣本，隨後積極推進各項研究並確定了疫苗製備程序。基於動物模型的臨床前研究顯示疫苗安全和有效，及後中國科興Omicron株加強免疫臨床試驗方案，於今年4月12日獲得香港大學及港怡醫院研究倫理委員會審查同意，並於同月14日獲得香港藥劑業及毒藥管理局臨床批准在香港開展針對Omicron的加強免疫臨床研究。

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責任編輯：陳麗娜

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