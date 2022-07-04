【兩地通關】深圳健康驛站名額增至每日二千個　盧寵茂：冀七夕節市民可返內地團圓

▲ 醫衞局局長盧寵茂。

醫務衞生局局長盧寵茂今日（4日）表示，表示明白深圳的「健康驛站」酒店檢疫名額經常供不應求，經過與內地當局的溝通，內地「驛站」每天名額，將由原來的1300個增至2000個；並會限制每個IP帳號只能預訂一個號；而短期內更會提升名額，並以更公平、公正、公開的方法，完善「驛站」的預約安排；打擊非法炒賣活動；關閉懷疑涉及炒賣的帳號等。

盧寵茂在網誌指，之前出任港大深圳醫院院長，經常要往返香港內地，明白自新冠疫情爆發後，往返兩地所遇到的困難，自己亦多次親自嘗試到內地「驛站」網頁預訂深圳的檢疫酒店，10時開始接受預訂，往往10時01秒已全滿，當刻的感覺除了「絶望」外，便只有「絶望」，深深明白市民對通關的熱切期望。

他又稱，控制本港疫情，減低社區感染是加大跨境流通及通關的最重要元素。今年的七夕節在西曆8月4日，期望疫情能受控，加上港深聯手合作，希望更多需要返回內地與家人團聚的市民，無需像牛郎織女般等待到七夕鵲橋相會，可以提早經深圳灣大橋進深圳與家人團團圓圓。

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責任編輯：余思嵐