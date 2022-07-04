  • 29°C
香港時間 : 2022704日 (週一) 18:17
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兩地通關】深圳健康驛站名額增至每日二千個　盧寵茂：冀七夕節市民可返內地團圓

社會 17:50 2022/07/04

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

醫衞局局長盧寵茂。

醫務衞生局局長盧寵茂今日（4日）表示，表示明白深圳的「健康驛站」酒店檢疫名額經常供不應求，經過與內地當局的溝通，內地「驛站」每天名額，將由原來的1300個增至2000個；並會限制每個IP帳號只能預訂一個號；而短期內更會提升名額，並以更公平、公正、公開的方法，完善「驛站」的預約安排；打擊非法炒賣活動；關閉懷疑涉及炒賣的帳號等。

盧寵茂在網誌指，之前出任港大深圳醫院院長，經常要往返香港內地，明白自新冠疫情爆發後，往返兩地所遇到的困難，自己亦多次親自嘗試到內地「驛站」網頁預訂深圳的檢疫酒店，10時開始接受預訂，往往10時01秒已全滿，當刻的感覺除了「絶望」外，便只有「絶望」，深深明白市民對通關的熱切期望。

他又稱，控制本港疫情，減低社區感染是加大跨境流通及通關的最重要元素。今年的七夕節在西曆8月4日，期望疫情能受控，加上港深聯手合作，希望更多需要返回內地與家人團聚的市民，無需像牛郎織女般等待到七夕鵲橋相會，可以提早經深圳灣大橋進深圳與家人團團圓圓。

【香港回歸25周年系列】文化交融　體藝薈萃

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【謀殺案】23歲女瑜伽導師伏屍酒店　親友發公開信批對網上流言揣測感遺憾及痛心
今日 16:05
【謀殺案】23歲女瑜伽導師伏屍酒店　親友發公開信批對網上流言揣測感遺憾及痛心
【第五波疫情】新增1,841宗確診個案　本地感染1,645宗【不斷更新】
今日 16:25
【第五波疫情】新增1,841宗確診個案　本地感染1,645宗【不斷更新】
【海上事故】內地工程船斷開沉沒事故　廣東海事局發現12具疑失蹤船員遺體
今日 16:30
【海上事故】內地工程船斷開沉沒事故　廣東海事局發現12具疑失蹤船員遺體
【污水陽性】東涌海堤灣畔及荃灣珀麗灣等污水呈陽性　當局派27萬快測包
今日 16:47
【污水陽性】東涌海堤灣畔及荃灣珀麗灣等污水呈陽性　當局派27萬快測包
【封區檢測】黃大仙鳳德邨黛鳳樓及葵涌葵康苑葵逸閣　今午5時起圍封強檢【不斷更新】
今日 17:05
【封區檢測】黃大仙鳳德邨黛鳳樓及葵涌葵康苑葵逸閣　今午5時起圍封強檢【不斷更新】

你可能感興趣

【謀殺案】23歲女瑜伽導師伏屍酒店　親友發公開信批對網上流言揣測感遺憾及痛心
今日 16:05
【謀殺案】23歲女瑜伽導師伏屍酒店　親友發公開信批對網上流言揣測感遺憾及痛心
【第五波疫情】新增1,841宗確診個案　本地感染1,645宗【不斷更新】
今日 16:25
【第五波疫情】新增1,841宗確診個案　本地感染1,645宗【不斷更新】
【海上事故】內地工程船斷開沉沒事故　廣東海事局發現12具疑失蹤船員遺體
今日 16:30
【海上事故】內地工程船斷開沉沒事故　廣東海事局發現12具疑失蹤船員遺體
深圳灣 出入境管制 疫情 盧寵茂 香港 深圳 香港大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【高糖陷阱】女士日飲一次含糖飲料患肝癌風險增78%　 莫樹錦：已戒飲含糖飲品多年
16:05 2022/07/01
【高糖陷阱】女士日飲一次含糖飲料患肝癌風險增78%　 莫樹錦：已戒飲含糖飲品多年
【三代同堂】73歲許冠傑賀5歲孫仔幼稚園畢業　Fit爆歌神遊主題樂園曬麒麟臂
17:37 2022/07/03
【三代同堂】73歲許冠傑賀5歲孫仔幼稚園畢業　Fit爆歌神遊主題樂園曬麒麟臂
【明星育兒】細仔英基啟新書院畢業4間大學爭住收　康子妮育兒不打罵講道理關係勝從前
18:39 2022/06/30
【明星育兒】細仔英基啟新書院畢業4間大學爭住收　康子妮育兒不打罵講道理關係勝從前