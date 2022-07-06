【校長專欄】小六學生寫信向校長剖白内心　壓力非來自學習而是家長的期望

▲ 劉強校長收到了小六學生的信，特意撰寫專欄來分享。

踏入炎夏，正值學期完結之際，教育界或家長界最熱門的話題之一，就是「選學校」。對父母來說，學校的選擇是小孩重要的人生規劃。古有孟母三遷，今有父母為了心儀的學校，舉家搬遷往所屬地區。我有不少朋友，在孩子出生前已經搜羅學校資料，學前班、幼稚園、小學、中學......最理想的就是「贏在起跑線」、「名校一條龍」。

然而，不是每個孩子都能按家長的期望「平步青雲」。期望的偏差，加重了家長的壓力。看著別人家的孩子，能進到心儀的「龍頭學校」了，心裏酸酸的，嘆氣一問：「為何別人比自己的孩子好」？殊不知一個無心之比、隨口所說，在子女聽來，理解成對自己能力的否定。而這份「否定」，能直接磨滅自信心。欠缺自信的孩子，就像蹲在角落的小生物，失去嘗試和探索的動力，看見「名校」學生的美好，卻看不見自己獨有的秀麗。

早前我收到一封信，是由一位小六同學寫的，內容如下：「校長，你好嗎？寫這封信給你是想聊聊學生壓力，我個人認為，小朋友的壓力不是學習，而是家長對孩子的期望。同時，因為大眾效應，很多家長都認為排名愈高的學校，會令自己孩子的成績更好。這就造成有一些學生因為不適合該學校，而造成自己的壓力十分大。我希望校長能告訴家長們，成績不是一切，家長應該選擇一間適合孩子的學校。」

▲ 學生寫給校長的信，表示家長的期望對小朋友造成壓力。

這是多麽真實的孩子心聲！大人有壓力，孩子亦然。其實，父母望子成龍，或把自己的願望套在孩子身上，是最正常不過了。盼望小孩知道，父母的期望、著緊，正正是愛的流露。只是，愛的表達和方式，很多時被賦予的父母身份遮蔽，不盡符合被愛者接收的頻道。要了解子女怎樣才感受到被愛，最重要還是觀察、溝通和適時的放下。放下自己的固有觀念和社會目光，用開放的角度細看自己的子女，發掘只屬於他的亮點。一個慣用左手的人，你不能期望他用右手會畫出最美的圖。父母選擇學校，也應當找一個能讓子女發出光芒的地方。

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筆者曾服務一所六班的小學，人少但温情濃郁，學生沒有顯赫的成績，但有更多嘗試的機會。一位家長把兒子從市區大校轉來就讀，他說：「以往兒子在學校跟不上，害怕被老師同儕嫌棄，一番掙扎後選擇轉校，他卻因此發揮到自己的長處，有了自信，每天高興多了。」我很欣賞這位家長，不是因為我能多收一位學生，而是他能放下心中的欲望和理想，以孩子為中心點，重新思索和選擇最適合孩子的步調，造就他有獨立個性發展的機會。

▲ 一眾師生辦成飛機師。

我把以上孩子的信件作為家長會的分享題材，一再強調雖然社會上有群組為學校標上排名，但請不要把你們的子女都貼上標籤，每一個子女都是獨一無二的，又何苦和别人比較呢？當他們表現符合家長期望時，請多多欣賞並時刻留意，孩子是否豁然開朗的，還是愁眉苦臉的接受? 當子女不走在你的規劃中，請擁抱一份豁達，退一步看看其他可能性。

畢竟，世界之大總有合適之處。養育孩童不是一份計劃書，目標達成才開香檳慶祝，而是一個甜酸苦辣也要樂活每天的過程。若然真的要比較，就拿昨天的我們和今天的我們比較一番，試試能不能讓自己和孩子過得一天比一天開心和幸福！

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