【能量飲品】兒童日飲1罐能量飲品咖啡因超標　營養師警告：長期飲影響腦發育心律血壓

▲ 兒童長期飲能量飲品會影響腦部發育、心律及血壓水平。

飲能量飲品也會中毒？今年4月，墨西哥一名6歲男童因誤飲能量品中毒，呈現腦死狀態。究竟兒童可否飲用能量飲品？飲後對健康可有影響？「米施洛營養師」最近在其facebook專頁講解能量飲品含有的成分，並指出小朋友若長期飲用會有4方面影響。

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長期飲用可致4大影響

米施洛營養師指出，一般來說，能量飲品無酒精 ，但可能添加了咖啡因 、多種維他命B、牛磺酸及葡萄糖醛酸內酯等。咖啡因除了可致小朋友緊張或焦慮外，長期攝取還會影響腦部發育、睡眠質素、專注力、心律及血壓上升等。

有研究指出，患有心血管疾病、腎病、肝病、癲癇症、糖尿病、情緒病、行為障礙、甲狀腺功能亢進症等兒童，飲用能量飲品後會較易出現不良反應，甚至影響他們接受藥物治療。

日飲1罐咖啡因已超標

米施洛營養師指，每237毫升的能量飲品，平均含有95毫克咖啡因。若小朋友喝一罐就已經超過每日建議的咖啡因攝取上限：

4至6歲：上限為45毫克

10至12歲：上限為85毫克

米施洛營養師表示，美國小兒科醫學會、本港食安中心亦建議小朋友勿飲能量飲品。他們提醒，小朋友若想解渴並補充水分，最安全是喝清水、果味水、果汁等。

內容獲「米施洛營養師」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣