【死因研訊】女子服藥後呈罕見藥物副作用後亡　醫院指或與甲亢藥有關

▲ 私家醫生梁鑒暉。梁錦麟攝

48歲女子4年前疑因甲狀腺指數過高，分別到不同診所求醫，最終疑出現罕見藥物副作用，送院後不治，死因庭今（4日）展開研訊。死者丈夫供稱，死者向私家醫生覆診後1至2個小時後開始咳血，及後被送往深切治療部，當時死者白血球指數跌至零，醫院醫生稱或與甲亢藥有關。私家醫生供稱，當時不知道服用甲亢藥會出現發燒症狀，以及令病人的白血球過低。

死者丈夫王德明今作供稱，死者吳美寶（48歲）對亞士匹靈敏感，她於身體檢查後發現甲狀腺指數偏高，遂於2018年5月起至少先後3次向私家醫生楊永健求診，並獲配甲亢藥物，其間皮膚曾出疹。

王續指，死者於同年6月覆診時，甲狀腺指數曾有回落，楊亦繼續處方相同藥物。王指死者於6月11日因發燒而向私家醫生梁鑫暉求診，惟死者退燒後約2天便出現口部潰瘍及喉嚨不適，隨後被診斷扁桃腺發炎。

王指，死者於6月17日再向梁求醫，但她於1至2小時後開始咳血，其後被送到北區醫院，當晚10時被送往深切治療部，當時死者血氧下降，白血球指數跌至零，醫院醫生稱或與甲亢藥有關。

王續指，死者於翌日早上轉往威爾斯親王醫院進行加裝人工心肺的手術，死者期間一度心跳停頓及器官衰竭，前後腦均有缺血性及出血性中風，最終於6月19日離世。

私家醫生楊永健供稱，自1997年開始為死者診症，對方於2018年5月因甲狀腺指數過高求醫。當時楊處方卡比馬唑（Carbimazole）及普潘奈（Propranolol）兩種甲亢藥，隨後兩周情況均有改善，亦未有副作用，故一直處方相同劑量。楊供稱，當時曾提醒死者服藥後有任何不適，應立刻通知他。

楊解釋，自己亦曾向死者解釋兩種甲亢藥的副作用，除了腸胃不適及出現風癩等常見副作用外，亦曾解釋顆粒性白血球缺乏症、血小板過低出血等罕見副作用。

私家醫生梁鑒暉引述醫療報告供稱，死者死後一度引發梁出現焦慮症狀，因此報告內容或有漏失。梁續指，他在死者6月11日求診時，發現死者喉嚨及扁桃腺發炎，並於6月14日診斷為疱疹性齦口炎，死者覆診時曾提及有服用甲亢藥，但未有提及藥名。

梁續指當時並未知悉服用甲亢藥會出現發燒症狀，以及令病人的白血球過低。梁供稱，若他當時知道，便會於首次見死者時，轉介她到醫院求診。梁又指，其診所於2022年6月已停業，但他仍是執業醫生。

聆訊明(5日)續。

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記者：梁錦麟