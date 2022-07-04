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【新冠疫苗】港府認可科索沃及坦桑尼亞等3國疫苗接種　本周三起實施

社會 17:57 2022/07/04

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政府更新認可疫苗接種紀錄地區名單。（資料圖片）

政府今日（4日）公布，將認可科索沃、馬達加斯加和坦桑尼亞發出的疫苗接種紀錄，作為曾於海外地區逗留的抵港人士的認可疫苗紀錄。相關安排將由本月6日凌晨零時起實施。

由本月6日凌晨零時起，持有由科索沃、馬達加斯加和坦桑尼亞相關主管當局發出疫苗接種紀錄並符合指定格式（如適用）的人士，可從海外地區登機來港。有關旅客所接種的疫苗必須為列於政府「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」上的疫苗。

同時，政府留意到歐盟新冠數碼通行證機制亦認可了巴林、厄瓜多爾和韓國發出的疫苗接種紀錄。政府在此之前已與該等地區達成認可安排，因此持有由該三個地區相關主管當局發出疫苗接種紀錄的乘客，可繼續按既定機制從海外地區登機來港。

政府對海外抵港人士入境實施嚴格防控措施，要求曾逗留任何海外地區的人士，必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機來港。

  • 香港發出的疫苗接種紀錄
  • 由內地或澳門當局或其認可機構發出的疫苗接種紀錄或認證文件
  • 由經世界衞生組織指明當地監管機構為嚴格監管機構的國家的相關主管當局或其認可機構發出的疫苗接種紀錄或認證文件
  • 香港與當地政府達成認可安排而由當地相關主管當局或認可機構發出的疫苗接種紀錄或認證文件
  • 香港與某機構達成認可安排而由該機構發出的疫苗接種紀錄

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責任編輯：余思嵐

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