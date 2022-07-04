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【中秋節2022】兒童食品專門店「明玥」推水果味月餅　限時優惠價$368入手四色月餅禮盒

休閒消費 17:55 2022/07/04

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皇玥全新品牌牌 ─ 明玥推首個月餅系列。（圖片由品牌提供）

皇玥全新品牌——兒童食品專門店「明玥」，專為孩子打造一系列美味的食品，為迎接中秋佳節，「明玥」今年推出首個中秋月餅系列，並限量發售，目前已於門店公開發售。

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明玥的米芝蓮主廚團隊，嚴選水果味餡料，配以可愛的餅皮外型炮製出首個月餅系列——明玥月餅禮盒，更帶來了新的水果口味月餅：

柑桔奶黃月餅—以鹹蛋黃磨碎烤焗，配上清香怡人的柑桔，味道恰到好處。

蔓越莓月餅 ─ 蔓越莓餡料果味濃郁，口感驚喜。

鳳梨月餅 ─ 以預級的鳳梨，炮製成香甜美味的鳳梨餡料，口感豐富，鳳梨果香充滿熱帶風情。

紫甘薯月餅 ─ 以營養豐富的甘薯製作，味道濃郁，香甜美味。

    點擊圖片放大
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四款口味的月餅造型設計都以水果形狀 ─ 柑桔、 蔓越莓、鳳梨及紫甘薯的圖案，呈現在餅皮上，令月餅的充滿童真可愛的感覺。 為追求新穎口味的人士， 帶來全新的月餅選擇。

「明玥」月餅禮盒設計

「明玥」兩款的月餅禮盒 ─「明玥雙色月餅禮盒」(柑桔奶黃月餅及蔓越莓月餅，各2件) 及「明玥四色月餅禮盒」 (柑桔奶黃月餅、蔓越莓月餅、鳳梨月 餅、紫甘薯月餅，各3件)，月餅的包裝外盒以珍珠色澤配以雕刻通花設計，用上荷花、免仔、花卉圖案等設計，象徵中秋的意境，花好月圓，美滿幸福，是「明玥」對大家的中秋祝福。

明玥雙色月餅禮盒包括柑桔奶黃月餅（3件）及蔓越莓月餅（3件）

優惠價：$318 (7 月 1 日至 31 日)，原價：$368。

明玥四色月餅禮盒包括柑桔奶黃月餅（2件）、蔓越莓月餅（2件）、鳳梨月餅（2件）、紫甘薯月餅（2件）

優惠價：$368 (7 月 1 日至 31 日)，原價：$428。

「明玥」月餅系列，現已於明玥位於金鐘 Lab Concept 及旺角朗豪坊的門店，以早鳥優惠價預售月餅禮券。

明玥門店地址：

香港金鐘金鐘道 93 號 Lab Concept 金鐘廊 1 樓 B07 號舖

九龍旺角亞皆老街 8 號朗豪坊地庫 2 層 22-23 號舖

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責任編緝：蕭雅文

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