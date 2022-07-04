【叱咤903】MIRROR+ERROR 9月籃球賽　拉闊+生力軍音樂會回歸

叱咤903主辦《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》，以及《叱咤樂壇 Brand New Live 生力軍音樂會》早前因為疫情延期，讓粉絲久候多時，兩場音樂會終於宣布皆於9月回歸。

此外，在同月舉辦相隔多年將再度舉行的《903 AllStar 籃球賽》。

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AllStar籃球賽打頭陣

3項活動同樣在亞洲國際博覽館Arena舉行，《903 AllStar 籃球賽》將在9月3日打頭陣，屆時一眾903 DJ、甲一球星及多位歌手將熱血對戰。

當中出席歌手包括：ANSONBEAN、Dear Jane成員Tim 及Jackal、ERROR、Gareth.T、MIRROR、方力申、林奕匡、陳柏宇、陳健安、張敬軒、張蔓姿、張繼聰、馮允謙、黄妍，眾人將展球技決高下。



至於《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》將於9月6日舉行，女神鄭欣宜與男神MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）合作擦出新火花，為拉闊帶來無限可能，令一眾樂迷神魂顛倒。

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生力軍音樂會

而《叱咤樂壇 Brand New Live 生力軍音樂會》則在9月9日舉行，屆時一眾樂壇新星將破天方合作，包括ANSONBEAN、before the night ends、ERROR成員193及Fatboy、Manson張進翹、MC$oho & KidNey、MC張天賦、MIRROR成員Lokman及呂爵安、力臻、李妍、炎明熹、姚焯菲、張蔓姿、惡夢扭蛋及薛晉寧，為樂迷帶來嶄新音樂體驗。



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