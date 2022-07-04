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【濫用公屋資源】申請公屋涉虛報無住宅物業　被告遭判囚14日及罰款2千元

社會 18:07 2022/07/04

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（資料圖片）

公屋申請人涉嫌虛報無擁有物業，遭判處監禁14日（緩刑12個月）及罰款2000元。

一名公屋申請人於2021年3月的審核會面時申報他並無擁有物業，其後經調查揭發，該公屋申請人案發時擁有位於九龍尖沙咀彌敦道一個住宅物業。該名申請人因明知而作出虛假陳述，違反了《房屋條例》第26（1）（c）條而被檢控，並於較早前在九龍城裁判法院被裁定罪名成立。惟裁判官考慮到案情嚴重，並不適合單以罰款方式處理。法庭今日判處被告監禁14日（緩刑12個月）及罰款2000元。

房屋署發言人提醒所有公屋申請人，如因違反《房屋條例》第26（1）（c）條，即在申請公屋租契時明知而向香港房屋委員會作出虛假陳述，而被法庭定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月，相關的公屋申請會因此而被取消，而已入住的公屋單位亦會因此而被房屋署收回。

 

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責任編輯：余思嵐

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