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【新局長】楊何蓓茵稱會加強與公務員溝通　虛心聆聽各界意見

社會 18:03 2022/07/04

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公務員事務局局長楊何蓓茵今給公務員同事寫了第一封信。（政府新聞處）

公務員事務局局長楊何蓓茵今（4日）向公務員發信，表示會虛心聆聽各界對公務員管理的意見外，亦會加強與公務員同事的溝通，了解大家的困難和想法，也令大家更明白政府的政策目標，從而提升工作成效。她又說，共同為香港的未來而努力，貫徹落實「一國兩制」，為香港譜寫新篇，是每一個公務員的責任，也是應盡的義務。

楊何蓓茵今說，過去36年一直以身為公務員團隊的一分子而自豪，即使過去數年香港經歷各種衝擊，公務員團隊承受不少壓力和批評，但她深信這支隊伍仍高效廉潔、值得信賴，而且熱愛香港。她認為，現今世界正經歷百年未有之大變局，香港亦難免受到影響：

香港是開放型的國際金融中心和經濟體，未來面對的挑戰，想必十分巨大。另一方面，香港背靠祖國，隨着中華民族偉大復興，我們的機遇也是前所未有的。

楊何蓓茵又說，公務員隊伍是香港特區政府的骨幹，負責推行政府的政策措施，為市民提供各種服務，直接影響政府的施政成效；18萬公務員亦是香港社會的重要持份者，也是香港這個家的一分子。她認為，共同為香港的未來而努力，貫徹落實「一國兩制」，為香港譜寫新篇，是每一個公務員的責任，也是應盡的義務。

對於出任公務員事務局局長，楊何蓓茵稱感到十分榮幸，以政治委任官員的新角色，繼續與共事多年的公務員伙伴並肩作戰。她希望公務員能本着團隊精神，以結果為目標，更精準、更務實、更主動，為市民提供優質的公共服務，着力提高治理水平：

未來的日子，我期待與各位同事一起努力，加強公務員的團隊文化，支持行政長官施政，為香港謀福祉，為祖國作貢獻。

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責任編輯：黃悅晴

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