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《回歸祖國二十五周年文藝晚會》逾180萬觀眾收看　翡翠台佔約九成收視

娛樂 18:27 2022/07/04

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由康樂及文化事務署策劃、電視廣播有限公司製作之《慶祝香港回歸祖國二十五周年文藝晚會》於紅館舉行，動員逾700人參與演出，星光熠熠。

晚會於7月1日（周五）晚上8時透過各免費電視頻道播映，吸引全港逾180萬觀眾全程收睇。

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24.5點收視

根據CSM媒介研究收視數據顯示，免費電視頻道直播收視總數28點，觀眾超逾180萬，當中翡翠台跨平台直播收視24.5點，近160萬觀眾，佔88%，高踞上周節目收視第一位。

《慶祝香港回歸祖國二十五周年文藝晚會》由汪明荃、陳貝兒及陸浩明擔任大會司儀，晚會由五個環節串連，分別是「同慶」、「同心」、「同行」、「同夢」和「共未來」，展示香港回歸祖國25年來的發展和故事。

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演出之著名歌星及藝人包括：成龍、劉德華、譚詠麟、謝霆鋒、陳偉霆、陳潔靈、羅家英、李克勤、周深、莫華倫、姚珏、郎朗、泳兒、李幸倪、JW 王灝兒、姚焯菲、鍾柔美、詹天文、香港中樂團、香港管弦樂團、香港舞蹈團及多個文藝體育團體近 700 人傾力演出，攜手展現香港精神。

晚會能完滿結束，有賴康樂及文化事務署的籌備及鼎力協助。

撰文 : TOPick柴犬出動

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