【刺激市道】旅發局月中起分批推20萬限量優惠券　多項25折優惠包括享和牛放題

為慶祝特區成立25周年，旅發局推出全新消費優惠活動「夏日賞賞你」，市民只需要先在旅發局網頁進行簡單登記，即可下載涵蓋逾200個景點和商戶、約20萬份的限量優惠券；活動由7月14日起指定4個周四推出，每批逾4萬份。另外，活動又推出不設領取上限的優惠券，由超過100間商戶提供。

登記帳戶、領取及使用優惠券的步驟：

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約20萬份「限量獎賞」，多個優惠低至25折，與市民同賀特區成立25周年。獎賞由7月14日起，分4個星期四中午12時推出，分別是7月14日、7月28日、8月11日、8月25日，每批超過4萬份，超過200個景點和「優質旅遊服務」計劃認可的商戶参與，涵蓋零售、餐飲、主題樂園及景點優惠；市民最多只可同時儲存3份限量獎賞，須於領取日起計30日內使用，不得轉讓、轉售及刪除優惠券。於實體店使用時，記得在付款前時向店員索取兌換優惠二維碼，進行掃描。

首批推出的商戶優惠可瀏覽活動網站，而整個活動的焦點優惠包括：

總統珠寶玉石有限公司－凡購物淨額滿10,000元即減7,500元

太子珠寶鐘錶公司－凡購物滿90,000元即减15,000元

天際100香港觀景台－25折優惠購買天際100香港觀景台「我愛香港二人下午茶套票」

香港挪亞方舟－25折優惠購買挪亞方舟入場門票連豐盛晚餐套票

香港海洋公園－7折購買海洋公園全日優惠套票（成人票原價360元及小童216元） （首批推出）

海洋公園水上樂園－75折購買水上樂園入場門票

香港迪士尼樂園－1日樂園門票（普通日子）連美食餐券減250元

日本城－凡單一消費滿100元即減75元 （首批推出）

Her own words－凡單一發票購買正價貨品滿500元即減375元

Bioderma－凡選購正價或指定產品滿1,000元即減750元

官燕棧國際有限公司－以優惠價$368購買官燕棧家庭裝金絲燕皇100克x3（原價888元）

牛角 Buffet－25折優惠享用晚市極上特選和牛 100分鐘放題套餐 (原價570元﹐優惠價142.5元) （首批推出）

牛角日本燒肉專門店－25折優惠享用晚市2人特上燒肉海鮮套餐（原價1,084元，優惠價271元）

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記者：陳麗娜