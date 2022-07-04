【著數優惠】「牛陣」日本火鍋放題專門店進駐屯門　首200位限定$1嘆60分鐘放題＋任食雪糕

▲ 「牛陣」日本火鍋放題專門店進駐屯門卓爾廣場。（圖片由餐廳提供）

日本火鍋放題專門店「牛陣」，將於7月10日進駐屯門卓爾廣場，更推出出兩大開店優惠，包括頭200 位客人可以$1限定優惠價，嘆60分鐘日本產黑毛和牛火鍋放題及任食Häagen-Dazs雪糕，及下載《但馬屋集團》手機應用程式並登記成為Be Happy Membership會員，並惠顧午市或晚市之日本產黑毛和牛套餐， 即可免費升級至日本產特選黑毛和牛。

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「牛陣」卓爾廣場新店將推出兩大開店優惠：

1.開店首日限定優惠7月10日（星期日）

於開店首日的頭200位客人，可以$1限定優惠價（原價$269 元）嘆60分鐘日本產黑毛和牛火鍋放題及任食Häagen-Dazs雪糕，大小同價亦不設加一。

午市放題（12:00-15:00）- 100 位 ｜ 晚市放題（18:00-21:00）- 100 位

2. 開店優惠：7月11日 （星期一）至7月17日（星期日）

於開業限定期間，即7月11日（星期一）至7月17日（星期日），客人凡下載《但馬屋集團》手機應用程式並登記成為Be Happy Membership會員，並惠顧午市或晚市之日本產黑毛和牛套餐， 即可免費升級至日本產特選黑毛和牛。

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餐廳指其供應的日本產和牛均來自集團營運的日本農場，每份黑毛和牛也是客人即叫即刨，大廚會根據和牛肉質的不同部位及油脂分佈選用最適合的切法、厚度，務求讓客人每一口都能品嚐到和牛味道。除了日本和牛，「牛陣」獨家調配的無味精湯底—＝—「Shabu Shabu 湯底」， 鰹魚湯頭淡淡清甜而不膩，讓客人能感受黑毛和牛的美味。

為了讓客人吃得自在又健康，「牛陣」的DIY自助吧供應多款季節盛產蔬菜及丸類配料，讓大家隨意挑選，亦提供數了十款自家研製火鍋醬料及調味粉選擇，讓大家人混合不同醬料，按喜好自由調配出美味的「個人化」醬料。「牛陣」自家調製醬汁包括利尻昆布醬油、濃香味噌芝麻 醬、甘甜橘子醬油等；自家製和風調味粉包括山椒粉、芥末粉、紫蘇粉、黑芝麻鮮菇粉等。

日本和牛放題以外，在「牛陣」用餐，同時可以任食各款Häagen-Dazs雪糕。客人還可以利用雪糕配料區的各款材料：朱古力醬、抹茶粉、可可脆米 等，為雪糕添上個人喜愛的口味！

自助飲品專區選擇除了多款冰凍汽水果汁外，亦有多款冷熱茶飲；餐廳更嚴選從台灣直送的冷泡茶款，有助解膩。冷泡茶口味包括：桂花烏龍、凍頂烏龍及玫瑰茉莉花。

在「牛陣」還能嚐到英國皇室認證的川寧 （Twinings），客人在自助吧能沖泡不同口味的Twinings茶包，餐廳更不定時更換茶包款式。而凡惠顧滿指定價錢以上放題套餐的客人，更享免費任飲日本品牌Asahi罐裝啤酒。

「牛陣」 卓爾廣場新店熟食區內亦有不同的日式美食，當中包括必食日式關東煮， 材料放在高湯內經長時間慢慢燉煮而成。另外，深受大人小童喜愛的Shake Shake薯條及日式炸雞。除此之外，喜愛日式家庭料理的客人可選擇和風牛肉咖喱。

牛陣卓門卓爾廣場店地址及營業時間：

新界屯門石排頭徑 1 號卓爾廣場 2 樓 208 號鋪

星期日至四12:00 - 22:00

星期五、六、公眾假期及公眾假期前夕 12:00- 22:30

逢星期一休息

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責任編緝：蕭雅文