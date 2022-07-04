  • 29°C
香港時間 : 2022704日 (週一) 19:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【彩虹飲食法】7色食物防癌強心抗氧化　營養師解構彩虹飲食法

保健美顏 19:14 2022/07/04

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

營養師解構彩虹飲食法。

不同顏色食物有不同營養價值，「營養生」（Negimen）近日就介紹了「彩虹飲食法」，以進食7色蔬果五穀食物來吸收多元營養素，提升免疫力及抗氧化能力，關注健康的人士不容錯過。

最新影片：

「營養生」營養師Queenie介紹一款「彩虹飲食法」，顧名思義就是在餐盤上看見像彩虹一樣多彩的飲食方式，著重攝取不同顏色食物的營養，從而提升身體免疫力和抗氧化能力。

彩虹飲食法的食物顏色，分別有紅、橙、黃、綠、紫藍、白啡和黑色7種顏色，建議每日進食80%不同顏色的蔬果、20%的五穀及肉類，而每星期每種顏色的蔬果至少進食一次，或每餐攝取最少一種顏色的蔬果。

點擊睇7種顏色食物：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

「營養生」網站：https://www.negimenforall.com 

「營養生」Instagram：https://www.instagram.com/negimenforall

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳昊淋

健康問題 健康養生 養生 癌症 營養素 營養師

最高瀏覽

【高糖陷阱】女士日飲一次含糖飲料患肝癌風險增78%　 莫樹錦：已戒飲含糖飲品多年
16:05 2022/07/01
【高糖陷阱】女士日飲一次含糖飲料患肝癌風險增78%　 莫樹錦：已戒飲含糖飲品多年
【三代同堂】73歲許冠傑賀5歲孫仔幼稚園畢業　Fit爆歌神遊主題樂園曬麒麟臂
17:37 2022/07/03
【三代同堂】73歲許冠傑賀5歲孫仔幼稚園畢業　Fit爆歌神遊主題樂園曬麒麟臂
【明星育兒】細仔英基啟新書院畢業4間大學爭住收　康子妮育兒不打罵講道理關係勝從前
18:39 2022/06/30
【明星育兒】細仔英基啟新書院畢業4間大學爭住收　康子妮育兒不打罵講道理關係勝從前