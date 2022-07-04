【彩虹飲食法】7色食物防癌強心抗氧化　營養師解構彩虹飲食法

▲ 營養師解構彩虹飲食法。

不同顏色食物有不同營養價值，「營養生」（Negimen）近日就介紹了「彩虹飲食法」，以進食7色蔬果五穀食物來吸收多元營養素，提升免疫力及抗氧化能力，關注健康的人士不容錯過。

最新影片：

「營養生」營養師Queenie介紹一款「彩虹飲食法」，顧名思義就是在餐盤上看見像彩虹一樣多彩的飲食方式，著重攝取不同顏色食物的營養，從而提升身體免疫力和抗氧化能力。

彩虹飲食法的食物顏色，分別有紅、橙、黃、綠、紫藍、白啡和黑色7種顏色，建議每日進食80%不同顏色的蔬果、20%的五穀及肉類，而每星期每種顏色的蔬果至少進食一次，或每餐攝取最少一種顏色的蔬果。

點擊睇7種顏色食物：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

「營養生」網站：https://www.negimenforall.com

「營養生」Instagram：https://www.instagram.com/negimenforall

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳昊淋