【大學發展】中大聯合書院「蔡繼有宿舍」今動土　料2025年第一季竣工

▲ 蔡繼有宿舍模擬設計圖。（中大提供）

香港中文大學聯合書院獲蔡繼有教育及慈善信託與蔡冠深教育基金會捐贈5,000萬，興建「蔡繼有宿舍」，將提供250個學生宿位，料2025年第一季竣工。中大今（4日）舉行命名和動土典禮。

聯合書院現有4座學生宿舍，新的蔡繼有宿舍選址於聯合書院曾肇添樓旁的停車場，佔地2,805平方米，樓高4層，預計於2025年第一季竣工。新宿舍設有125間雙人房，提供250個學生宿位，另設有舍監和導師宿舍。而公共設施就包括一個可容納300人的多用途音樂廳、公共空間、茶水間、健身房等，亦有各類型支援設施如洗衣房、儲物室、接待處、職員休息室和網絡配置房等。

中大今舉行命名和動土典禮，聯合書院校董會主席殷巧兒說，聯合書院學生人數由從前的400多人，到現在的3,300多人，認為興建新宿舍可讓更多同學體驗大學生活，並增加對書院的歸屬感。她說，新宿舍設蔡冠深文化中心及可容納300人的蔡關頴琴音樂廳，相信能匯聚不同學術背景的本地及國際生，進行跨學科的文化與藝術交流。

中大校長段崇智致辭時表示，書院制是中大引以自豪的傳統，很高興見證聯合書院第5座宿舍的動土典禮。他又感謝蔡氏家族一直支持慈善事業，為香港和國家的教育、科技進步和文化發展作出重大貢獻，很榮幸以蔡繼有嘉名為新宿舍命名，讚揚他是具影響力的企業家和慈善家，曾為香港作出巨大貢獻。

▲ 中大聯合書院今舉行蔡繼有宿舍命名和動土典禮。（中大提供）

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記者：黃悅晴