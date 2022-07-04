【謀殺妻子】疑因買餸事宜起爭執　雙程證丈夫涉謀殺妻子受審

▲ 持雙程證男子涉謀殺在港定居妻子，案件今於高等法院開審。資料圖片

清潔工與持雙程證丈夫疑因買餸事宜發生爭執，其間妻子罵丈夫「無可挽救」，兩人繼而動武，清潔工遭丈夫從床上拉至地上，並被利刀斬向左邊頭部、面及頸部致倒地，再被木椅擊打。丈夫清洗血跡後離開單位後返回內地，清潔工的契媽登門發現鐵閘染血而揭發事件，救護員當場證實清潔工死亡。涉案66歲雙程證男子否認謀殺罪，案件今（4日）於高等法院開審。

被告肖春強（66歲），被控1項謀殺罪，控罪指他於2019年11月14日，在香港謀殺女子王鳳桂（55歲）。被告承認誤殺罪，但不為控方接納。

控方開案陳詞指出，任職清潔工人的死者與首任丈夫育有成人子女，均居於內地。死者其後於內地再婚，並於2009年來港定居，居於牛頭角上邨一單位，惟第二任丈夫數年後去世。直至2017年，死者與被告結婚，兩人沒有子女，被告自此持雙程證來港探訪，並與死者居於上址。

控方指，被告與死者經常吵架，案發前1個月，兩人曾發生爭執，被告於10月底返回內地。及至11月11日被告來港，翌日兩人因購買太多水果及太少豬肉之事宜爭吵。

案發前一天，數名死者的朋友到單位打麻將，直至下午1時半死者前往上班，被告與友人繼續竹戰，至晚上7時半死者下班回家，兩人於友人面前再就買餸問題爭執，其間死者稱「無可挽救」。

直至翌日凌晨1時半，控方指當4名友人打麻將後離開單位，被告及死者再就買餸事宜爭吵，死者其間罵被告「X街，無可挽救」，兩人繼而動武，被告涉將死者從床上拉至地上，並到廚房取利刀，斬向死者左邊頭部、面及頸部，死者倒地後，被告續以木椅擊打對方。

控方指被告清洗血跡及更換衣服後離開單位，早上7時許經落馬洲返回內地。死者契媽因與對方失去聯絡，登門發現鐵閘染血，起疑下報警。消防員破門入屋發現死者倒臥於血泊中，當場證實死亡，警員並於其身旁發現染血菜刀和木椅。

被告於同日下午4時許經羅湖返港前，他曾致電死者的女兒及友人提及殺害了死者。被告被捕後，警誡下承認「我今朝6點左右用刀殺咗我老婆王鳳桂，之後返咗深圳」。控方指將傳召多名證人作供，包括政府化驗師及專家證人等，就死者死因及單位內血跡作供。控方指被告謀殺死者，從法律層面而言不涉任何挑釁。

聆訊明（5日）續。

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記者：林育慧