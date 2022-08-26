【中秋2022】14大酒店月餅推介合集　早鳥價低至66折購入月餅禮盒【持續更新】

▲ 「迎月野趣」(PICNIC ON THE MOON) 月餅系列。(圖片由酒店提供)

中秋節快到，不少酒店陸續開始推出訂購月餅優惠。TOPick為大家搜羅各大酒店推介的月餅及訂購優惠，當中低至66折!

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瑰麗酒店

▲ 香港瑰麗酒店限量月餅禮盒。(圖片由酒店提供)

由中菜行政總廚李志偉師傅親自監督製作「迎月野趣」月餅系列呈獻多款月餅口味選擇，包括雙蛋黃蓮蓉、雙黃黃蓮蓉欖仁月餅、迷你雜錦茶味月餅、六件裝迷你雜錦茶味月餅禮盒及迷你奶黃月餅。

另外，酒店與國際知名本地廚師 May Chow 推出限量版「細味‧港情」茶味月餅，向香港數代人喜愛的本地檸檬茶致敬。月餅以傳統月餅糖皮包裹，而餡料中加入少量本地製作的九龍醬油，帶少許甜味，並加入新鮮檸檬汁豐富層次，再配以茶藝師精挑細選的「團圓」月光白茶，叫人一試難忘。

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城景國際

以流心月餅作主打，帶來流心奶黃月餅、流心白蓮蓉月餅、流心芝麻月餅，當中還有榴槤粉絲不能錯過的迷你榴槤月餅，重點是全都本地製造，正好與親朋好友一起歡度佳節。凡於8月31日或以前惠顧任何月餅禮盒，可尊享買四盒送一盒優惠。

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半島酒店

米芝蓮星級食府嘉麟樓悉心創作新口味麻蓉麻糬月餅應節，與經典奶黃月餅互相輝映。兩款嘉麟樓月餅均隨盒附上著名專欄作家李純恩先生創作之限量版心意卡乙套，於香港半島酒店網上商店預訂嘉麟樓迷你奶皇月餅，可享九折優惠。

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四季酒店

▲ 四季酒店推出不同月餅慶中秋。（圖片由品牌提供）

酒店除有雙黃白蓮蓉月餅外，還有米芝蓮三星龍景軒製作的全新黑芝麻單黃冬蓉月餅，酒店還推出了早鳥及大量訂購優惠，早鳥價低至$398入手雙黃白蓮蓉月餅。

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麗思卡爾頓酒店

酒店推出「悅 . 盈」8件裝迷你奶黃月餅禮盒及米芝蓮二星食府天龍軒限量迷你奶黃月餅（八件裝）及茶葉（六包裝）禮盒。月餅可享早鳥優惠價購買，348元起即可入手。

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JW萬豪酒店

酒店中菜廳萬豪金殿推出了雙黃薑汁白蓮蓉月餅，及適合6至10人分享的八吋八黃薑汁白蓮蓉團圓月餅，另外還有採用傳統方法焗製的迷你奶黃月餅，以及全新推出迷你玫瑰紅棗月餅。網上預訂可享低至七五折優惠。

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香港文華東方酒店

▲ 香港文華東方酒店月餅禮盒。(圖片由酒店提供)

文華餅店於中秋節誠意獻上一系列精選傳統和特色月餅，當中包括: 經典的雙黃白蓮蓉和雙黃蓮蓉月餅，朱古力流心及陳皮豆沙口味月餅及迷你奶黃月餅。另外，設有多款以酒店標誌性華麗扇形包裝的禮盒。

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香格里拉酒店

▲ （圖片由酒店提供）

港島香格里拉､九龍香格里拉及香港嘉里酒店推出逾三十款中秋月餅及禮品，包括五十年陳皮豆沙玫瑰月餅、五十年陳皮豆沙栗子月餅、五十年陳皮豆沙月餅、五十年陳皮豆沙玫瑰月餅、 五十年陳皮豆沙栗蓉月餅、迷你蛋黃白蓮蓉月餅等。

榴槤控還可以選擇香格里拉貓山王冰皮榴槤月餅，冰皮包裹着貓山王鮮果肉製成的餡料，入口回甘。不得不提的是全新推出的夏宮迷你黑松露奶黃月餅，松露清香融入奶黃餡內，再與鹹蛋粒作配搭。以及夏宮特級流心月餅二重奏，全新流心月餅系列包括迷你黑芝麻流心月餅(四件) 及迷你柑橘流心月餅(四件)。

香格里拉會會員更可享專屬推廣碼「MASLC22」，選購指定中秋禮品，可享高達七五折優惠，非會員亦可以推廣碼「MAFEB22」選購指定禮品以享高達八折優惠。

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香港富麗敦海洋公園酒店

酒店首次呈獻富麗敦月餅，特別推出具東南亞風味美食的月餅禮盒，當中包括了新加坡的招牌旺來酥、香辣銀魚仔花生和脆炸蝦條。另外，經典月餅禮盒配有特級人參烏龍茶，而七星伴月豪華月餅禮盒則配有遠年普洱茶。月餅部分收益捐贈予本地慈善機構 「母親的抉擇」。

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如心酒店

傳統口味雙黃白蓮蓉月餅以頂級湘蓮製作成細及迷你陳皮豆沙月餅，入口香而不膩。同場亦有迷你蛋黃奶皇月餅 x OrTea禮盒($268/原價$348)，內有梨味綠茶、荔枝味白茶、玫瑰紅茶各5包，以及迷你蛋黃奶皇月餅4個。凡於8月25日或之前於網上商店預訂，即享低至8折早鳥優惠；訂購100盒或以上更享71折優惠。此外，Vivva會員於任何時段預訂月餅均可享以上優惠價。

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歷山酒店

兩款手工月餅包括金箔白蓮蓉蛋黃月餅(6件裝)，及金箔奶黃蛋黃月餅(6件裝)。另外還加推金箔月餅套裝，集結兩款口味月餅，每款各3件。在8月28日前於酒店eShop預訂月餅，可享早鳥優惠。

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富豪酒店

▲ 富豪酒店以「匯聚多元口味．圓滿相聚時刻」為主題，誠意推出七款精美雅致的月餅禮盒。(圖片由餐廳提供)

酒店推出七款精美雅致的月餅禮盒，當中包括: 迷你至尊奶黃月餅、迷你流心奶黃月餅、迷你伯爵茶奶黃、雙黃金黃蓮蓉月餅及陳皮豆沙月餅兩件等。即日起至2022年8月9日選購中秋月餅，可享低至7折的早鳥優惠。

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帝港酒店集團

Royal Delights (R+)呈獻多款應節月餅禮盒，包括雙黃白蓮蓉、雙黃蓮蓉、迷你陳皮豆沙、迷你蛋黃奶皇，以及全新雙色月餅禮盒(迷你士多啤梨乳酪奶皇月餅及迷你朱古力奶皇月餅)。凡於2022年9月4日或之前訂購，更可享早鳥優惠低至 66 折。

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美麗華酒店

▲ （圖片由酒店提供）

藝術糕餅店Bombshel今年與以限量版6吋裝Bombshell花好月圓，與米芝蓮推介食府國金軒推出8件裝迷奶皇月餅，禮盒更內藏8件裝迷奶皇月餅、魔法椎子與品牌專屬甜蜜小禮包。全人手打造的佳節限量版花好月圓(Lotus Luna Bomb)需提前預訂，並於8月26日至9月10日期間換領。外層為牛奶朱古力，內藏綿花糖、花花糖果、小兔朱古力、M&M朱古力豆、軟心啫喱糖、迷您朱古力美點及更多節日美點。

Bombshell藝術糕餅配備魔法椎子，輕易敲碎朱古力外殼可分享小禮包。另外國金軒推出人氣奶皇月餅，香港製造。

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責任編緝：張懿慧、蕭雅文