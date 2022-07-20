【中秋2022】9大酒店月餅推介合集　早鳥價低至66折購入月餅禮盒【持續更新】

▲ 四款經典口味月餅每盒售價為$198。(圖片由酒店提供)

中秋節快到，不少月餅品牌陸續開始推出優惠。TOPick為大家搜羅各大酒店推介的月餅及訂購優惠，當中低至66折!

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城景國際

以流心月餅作主打，帶來流心奶黃月餅、流心白蓮蓉月餅、流心芝麻月餅，當中還有榴槤粉絲不能錯過的迷你榴槤月餅，重點是全都本地製造，正好與親朋好友一起歡度佳節。凡於8月31日或以前惠顧任何月餅禮盒，可尊享買四盒送一盒優惠。

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半島酒店

米芝蓮星級食府嘉麟樓悉心創作新口味麻蓉麻糬月餅應節，與經典奶黃月餅互相輝映。兩款嘉麟樓月餅均隨盒附上著名專欄作家李純恩先生創作之限量版心意卡乙套，於香港半島酒店網上商店預訂嘉麟樓迷你奶皇月餅，可享九折優惠。

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四季酒店

▲ 四季酒店推出不同月餅慶中秋。（圖片由品牌提供）

酒店除有雙黃白蓮蓉月餅外，還有米芝蓮三星龍景軒製作的全新黑芝麻單黃冬蓉月餅，酒店還推出了早鳥及大量訂購優惠，早鳥價低至$398入手雙黃白蓮蓉月餅。

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麗思卡爾頓酒店

酒店推出「悅 . 盈」8件裝迷你奶黃月餅禮盒及米芝蓮二星食府天龍軒限量迷你奶黃月餅（八件裝）及茶葉（六包裝）禮盒。月餅可享早鳥優惠價購買，348元起即可入手。

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JW萬豪酒店

酒店中菜廳萬豪金殿推出了雙黃薑汁白蓮蓉月餅，及適合6至10人分享的八吋八黃薑汁白蓮蓉團圓月餅，另外還有採用傳統方法焗製的迷你奶黃月餅，以及全新推出迷你玫瑰紅棗月餅。網上預訂可享低至七五折優惠。

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如心酒店

傳統口味雙黃白蓮蓉月餅以頂級湘蓮製作成細及迷你陳皮豆沙月餅，入口香而不膩。同場亦有迷你蛋黃奶皇月餅 x OrTea禮盒($268/原價$348)，內有梨味綠茶、荔枝味白茶、玫瑰紅茶各5包，以及迷你蛋黃奶皇月餅4個。凡於8月25日或之前於網上商店預訂，即享低至8折早鳥優惠；訂購100盒或以上更享71折優惠。此外，Vivva會員於任何時段預訂月餅均可享以上優惠價。

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歷山酒店

兩款手工月餅包括金箔白蓮蓉蛋黃月餅(6件裝)，及金箔奶黃蛋黃月餅(6件裝)。另外還加推金箔月餅套裝，集結兩款口味月餅，每款各3件。在8月28日前於酒店eShop預訂月餅，可享早鳥優惠。

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富豪酒店

▲ 富豪酒店以「匯聚多元口味．圓滿相聚時刻」為主題，誠意推出七款精美雅致的月餅禮盒。(圖片由餐廳提供)

酒店推出七款精美雅致的月餅禮盒，當中包括: 迷你至尊奶黃月餅、迷你流心奶黃月餅、迷你伯爵茶奶黃、雙黃金黃蓮蓉月餅及陳皮豆沙月餅兩件等。即日起至2022年8月9日選購中秋月餅，可享低至7折的早鳥優惠。

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帝港酒店集團

Royal Delights (R+)呈獻多款應節月餅禮盒，包括雙黃白蓮蓉、雙黃蓮蓉、迷你陳皮豆沙、迷你蛋黃奶皇，以及全新雙色月餅禮盒(迷你士多啤梨乳酪奶皇月餅及迷你朱古力奶皇月餅)。凡於2022年9月4日或之前訂購，更可享早鳥優惠低至 66 折。

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責任編緝：張懿慧、蕭雅文