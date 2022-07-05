【功課壓力】女兒做功課壓感到緊張焦慮　張嘉兒為愛女轉讀國際學校

▲ 張嘉兒因為發現女兒做功課時，滿有壓力而感到焦慮，終於在去年為愛女轉讀國際學校。

育有兩女的張嘉兒，除了是07年香港小姐冠軍外，近年更成為正面管教認証講師及營養學家。張嘉兒做媽媽後逐漸減少了幕前演出，不停進修增值，早年於香港中文大學公共衞生碩士畢業外，擁有多個學位的她，最近更在YouTube channel-Mama College，分享懷孕點滴、肓兒心得、母乳餵哺及正面管教和營養資訊。

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功課壓力 女兒患焦慮

對於幼兒教育，嘉兒花不少心機去鑽研，為了令女兒Leora享受校園生活，去年毅然由傳統學校轉讀國際學校，她接受TOPick訪問時間表示。

係呀！我發現Leora 4歲嘅時候，佢一做功課就好緊張，就會有焦慮，佢同我講『我冇時間玩』，因為咁推動咗我同佢K2轉讀國際學校。

不求滿分 只求做好

嘉兒和老公Nathan Lau都是在外國讀書，認為讀國際學校比傳統學校輕鬆，嘉兒說：「係呀，我同老公都係外國長大，Leora讀國際學校可以似番我哋成長，因為冇咗功課，Leora鍾意國際學校多元化，我睇見咁細個要做功課好辛苦，唔想佢對學習冇興趣，我唔要好叻，最重要對學習有好奇心，瓣瓣都接觸……」

學術上，國際學校係比傳統學校容易，Leora學嘅嘢，其實之前喺傳統學校已經學咗，傳統學校真係教得好快，我揀咗國際學校，唔可以complaint學術慢，國際學校就比較多課外活動、音樂、運動同自理，其實各有各好，但我個女比較適合國際學校，寫字唔得，遲啲再寫，我但求個女『get it done，唔使well done！』

酒店影畢業相

最近大女劉在芯 (Leora)完成幼稚園課程，嘉兒為Leora在酒店影畢業相，嘉兒說：「依家啲天氣好難預測，喺酒店影相唔使怕好熱定落雨，仲有冷氣，舒服啲，仲可以將book攝影師嘅錢慳咗用嚟book酒店staycation，最緊要揀啲有主題嘅酒店房影相，影完相小朋友又有得玩，當然戶外亦有戶外嘅好處。」

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責任編輯：王明芳