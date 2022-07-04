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【睡眠磨牙】兒童磨牙嚴重可致顎肌痠痛影響面形　中醫拆解成因內熱或氣血虛【附按摩法及茶療】

兒童健康 19:00 2022/07/04

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註冊中醫馬琦傑拆解兒童睡眠磨牙的成因。

小朋友磨牙時有聽聞，原來可大可小，爸媽不可忽視。註冊中醫馬琦傑拆解為何小朋友會出現磨牙，成因分為生理及心理因素，當中家長可以了解成因，再對症下藥，選擇用一些按摩法或茶療，去紓緩及預防小朋友磨牙的情況。

馬琦傑醫師在facebook專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」分享有關「不要磨牙」的資訊，馬醫師指出一般磨牙未必引發嚴重問題，但如果情況嚴重的，小朋友可能會出現顎肌痠痛或頭痛，甚至破壞牙齒及牙齦組織，對兒童面形或健康帶來負面影響。馬醫生提及不少臨床個案睡眠磨牙，磨牙習慣會由兒童期開始一直到成年，所以最好在兒童時期改變磨牙的習慣。

最新影片︰

心理因素引起磨牙

如果家長想幫助子女改善磨牙的情況，首先要認識磨牙成因分為生理及心理因素。心理因素方面，如果小朋友受情緒影響如學習壓力；將近睡前玩樂太過而令情緒高漲；經常心理壓抑、不安和焦慮等，以上都會容易引起睡眠時磨牙。

若果小朋友是受心理影響而出現磨牙，可以飲用「緑茶養肝飲」，有助放鬆心神及穩定情緒。而毎晚睡前浸腳也可放鬆心情，減少情緒激動機會。

按摩法紓緩兒童磨牙

馬醫師提及磨牙有機會影響牙齒，記得要補好腎精，尤其是換始出牙換牙時，家長可以用以下方法幫小朋友按摩。

按摩前準備︰紓緩兒童磨牙按摩油、25度室溫、放鬆的環境

注意事項︰每次接觸小朋友的皮膚，一定要把磨牙按摩油在掌心搓暖才按壓。磨牙按摩油內含宣木瓜及山金車等天然成分，特別適合溫柔放鬆兒童肌肉用。

Step 1︰耳仔

雙手捏著耳垂，兩邊同時溫柔地向後轉，再由耳仔按從脖子後方到肩膀到背部，來回30至50次。耳朵有著和咬肌相連的肌肉，又會相連脖子和肩膀，可以深度放鬆。

Step 2︰面部

單手放在另一側的臉頰上，只要輕輕貼著即可，在這樣的狀態下輕柔的搖晃，大概30-50次。

Step 3︰牙關肌肉

用中指按揉30至50次。

Step 4︰肚仔及捏脊

家長還可以把手心搓熱後，放到寶寶的肚臍處輕輕按摩，順時針、逆時針各轉2至3分鐘。按摩可以令腸道蠕動更好，利於食物的消化和吸收。

更多兒童健康資訊︰

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內熱或氣血虛

從中醫角度上看，中小童磨牙的成因有多種，簡單可先分為實證和虛證兩大類。

1. 實證——內熱

因內熱而出汗太多而導致肌肉抽搐，咀嚼肌抽搐而發生磨牙。而咀嚼肌的位置是足陽明胃經行走的位置，因此磨牙的原因是與胃熱有關。袪除胃熱後，肌肉抽搐得到解決，就不會發生磨牙。

清胃熱茶︰

材料︰火麻仁（打碎） 2錢、柏子仁（打碎） 2錢、炒枳殼 1錢、生甘草 5分

煮法︰煲水約20至30分鐘即可，每周服用2至3次

2. 虛證——氣血虛

因血氣虛，風邪客於牙車筋脈之間，故因睡、眠氣息喘而邪動，引其筋脈，故上下齒相磨切有聲。

氣血虛主要治療方法是要補中益氣，扶正袪邪為主。身體氣血充足，可抵禦外邪侵襲，安定下顎周圍肌肉，就不會發生磨牙。

補中益氣茶飲︰

材料︰太子參 2錢、炙黃耆 2錢、防風 1錢、炙甘草 1錢

煮法︰煲水約30至40分鐘即可，每周服用2至3次。

備註︰如不懂分辨虛實症狀，請帶小朋友到可靠中醫面診。要注意的是以上2款茶飲適合3至10歲小朋友，無對以上藥物過敏者服用。

內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

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責任編輯︰顏紫燕

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