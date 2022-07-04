【食用安全】阿根廷一款進口急凍牛肚在澳門驗出帶新冠病毒　受影響批次曾進口香港

▲ 阿根廷一款進口急凍牛肚在澳門驗出帶新冠病毒，受影響批次曾進口香港。（資料圖片）

食物安全中心今日（4日）表示，中心積極跟進一款阿根廷進口急凍牛肚樣本在澳門驗出新冠病毒，初步調查發現受影響批次的產品曾進口香港。為審慎起見，發言人呼籲市民停止食用受影響批次產品，並應時刻保持個人、食物及環境衞生。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。



有關產品資料如下：

產品名稱：Frozen beef offals abomasum

品牌：COTO

原產地：阿根廷

食用期限：2023年3月25日至7月16日

中心發言人表示，中心得悉澳門食品安全廳早前發出公布，指一款阿根廷進口急凍牛肚樣本驗出新冠病毒。中心隨即聯絡澳門當局和本地進口商跟進，初步調查發現百嘉米格（香港）食品有限公司曾進口受影響批次的急凍牛肚產品。

為審慎起見，中心已指示有關進口商將受影響批次產品下架及停售，並展開回收。市民如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線3922 7300。

中心會將有關批次的急凍牛肚封存並安排銷毀。中心會繼續跟進事件，亦會加強對同類產品的檢測。

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責任編輯：李榮忠