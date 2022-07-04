  • 29°C
香港時間 : 2022704日 (週一) 20:42
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食用安全】阿根廷一款進口急凍牛肚在澳門驗出帶新冠病毒　受影響批次曾進口香港

社會 19:30 2022/07/04

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

阿根廷一款進口急凍牛肚在澳門驗出帶新冠病毒，受影響批次曾進口香港。（資料圖片）

食物安全中心今日（4日）表示，中心積極跟進一款阿根廷進口急凍牛肚樣本在澳門驗出新冠病毒，初步調查發現受影響批次的產品曾進口香港。為審慎起見，發言人呼籲市民停止食用受影響批次產品，並應時刻保持個人、食物及環境衞生。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。

有關產品資料如下：

  • 產品名稱：Frozen beef offals abomasum 
  • 品牌：COTO
  • 原產地：阿根廷
  • 食用期限：2023年3月25日至7月16日

中心發言人表示，中心得悉澳門食品安全廳早前發出公布，指一款阿根廷進口急凍牛肚樣本驗出新冠病毒。中心隨即聯絡澳門當局和本地進口商跟進，初步調查發現百嘉米格（香港）食品有限公司曾進口受影響批次的急凍牛肚產品。

為審慎起見，中心已指示有關進口商將受影響批次產品下架及停售，並展開回收。市民如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線3922 7300。

中心會將有關批次的急凍牛肚封存並安排銷毀。中心會繼續跟進事件，亦會加強對同類產品的檢測。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【兩地通關】深圳健康驛站名額增至每日二千個　盧寵茂：冀七夕節市民可返內地團圓
今日 17:50
【兩地通關】深圳健康驛站名額增至每日二千個　盧寵茂：冀七夕節市民可返內地團圓
【變種病毒】科興推展Omicron疫苗加強劑臨床試驗　招募300名打2至3針成人參與
今日 17:15
【變種病毒】科興推展Omicron疫苗加強劑臨床試驗　招募300名打2至3針成人參與
【封區檢測】黃大仙鳳德邨黛鳳樓及葵涌葵康苑葵逸閣　今午5時起圍封強檢【不斷更新】
今日 17:05
【封區檢測】黃大仙鳳德邨黛鳳樓及葵涌葵康苑葵逸閣　今午5時起圍封強檢【不斷更新】

你可能感興趣

【兩地通關】深圳健康驛站名額增至每日二千個　盧寵茂：冀七夕節市民可返內地團圓
今日 17:50
【兩地通關】深圳健康驛站名額增至每日二千個　盧寵茂：冀七夕節市民可返內地團圓
【變種病毒】科興推展Omicron疫苗加強劑臨床試驗　招募300名打2至3針成人參與
今日 17:15
【變種病毒】科興推展Omicron疫苗加強劑臨床試驗　招募300名打2至3針成人參與
【封區檢測】黃大仙鳳德邨黛鳳樓及葵涌葵康苑葵逸閣　今午5時起圍封強檢【不斷更新】
今日 17:05
【封區檢測】黃大仙鳳德邨黛鳳樓及葵涌葵康苑葵逸閣　今午5時起圍封強檢【不斷更新】
疫情 阿根廷 澳門 食用安全 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【高糖陷阱】女士日飲一次含糖飲料患肝癌風險增78%　 莫樹錦：已戒飲含糖飲品多年
16:05 2022/07/01
【高糖陷阱】女士日飲一次含糖飲料患肝癌風險增78%　 莫樹錦：已戒飲含糖飲品多年
【三代同堂】73歲許冠傑賀5歲孫仔幼稚園畢業　Fit爆歌神遊主題樂園曬麒麟臂
17:37 2022/07/03
【三代同堂】73歲許冠傑賀5歲孫仔幼稚園畢業　Fit爆歌神遊主題樂園曬麒麟臂
【國民初戀】Chantel姚焯菲父親入稟狀曝光　指控內容涉誹謗申禁制影片發布
今日 16:55
【國民初戀】Chantel姚焯菲父親入稟狀曝光　指控內容涉誹謗申禁制影片發布