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【買賣糾紛】睿峰呼吸plan準買家憂被殺訂　消委會介入助聯絡發展商調解

社會 19:33 2022/07/04

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一眾睿峰呼吸plan準買家要求發展商退還訂金。（譚以諾攝）

原由恒大持有，後來轉讓予合夥股東鼎珮集團的長沙灣睿峰，部份買家採用原發展商提供的「包借呼吸plan」，可免壓力測試進行9成按揭，惟項目易手後，現發展商只願提供8成按揭，令一眾準買家大失預算，部份買家今日偕同立法會議員，與消費者委員會會面。會後議員引述消委會指，會介入協助聯絡發展商，以從中調解。

準買家陳小姐2020年7月參加恒大提供的「呼吸plan」9成按揭，擬購入長沙灣睿峰一個逾700萬單位，計及5%訂金和各類稅項，陳小姐現時已支付約40多萬元。然而，恒大早前轉移股權，現時負責的東鼎珮集團只願提供8成按揭，面對意料外的巨額開支，陳小姐約20日前收到律師信，如在明日內未能完成交易，或會被殺訂，隨時血本無歸。陳小姐表示，一直未能聯絡發展商，現時感到無助，但認為發展商單方面更改條款是不合理，不打算放棄爭取退訂。

立法會議員鄧家彪及江玉歡今日與20多名參與「呼吸plan」的準買家代表，與消費者委員會進行會議。會議後鄧家彪引述消委會指，消委會已作出三項承諾，包括將個案轉達至「消費者訴訟基金管理委員會」、協助聯絡發展商協助調解、以及關注「呼吸plan」監管議題。

鄧家彪要求消委會與發展商聯絡，促成發展商向準買家退回5％訂金、要求發展商發出相關退訂證明，恢復準買家的首置身份、如發展商拒絕退訂，消委會進一步介入調查、最後亦要研究如何監管「呼吸plan」，避免市民再受損失。

江玉歡則認為，現時本港暫無法律規管發展商不可中途轉讓股權，今次事件後，政府認加強研究規管，否則對一般小市民的保障不足，亦難以追討。

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記者：陳梓蔚

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