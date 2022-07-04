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【5區污水陽性】西半山雍景臺、海怡半島等污水呈陽性　當局派逾43萬快測包

社會 19:43 2022/07/04

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西半山雍景臺、海怡半島等污水呈陽性，當局派逾43萬快測包。（政府新聞處）

民政事務總署表示，因應中西區、沙田、元朗、大埔及南區污水陽性樣本，今日（4日）當地民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約439,000套快速測試套裝。

獲發快速抗原測試包的屋苑：

  • 中西區：雍景臺、嘉兆臺、承德山莊、明珠台、芝蘭台、康苑、康威園、敦皓、全景大廈、李園、美景臺及觀龍樓
  • 沙田區：沙田第一城、耀安邨及新港城
  • 元朗區：石埗村、新李屋村及沙洲里村的村民，以及金閣豪園、柏雨花園、瑞豐華庭、德祥樓、田心居及德慶樓
  • 大埔區：昌運中心、海寶花園、翠屏花園、汀雅苑、八號花園、富善邨、逸雅苑、翠樂街、舊墟直街及美新里附近一帶住宅
  • 南區：漁光邨及海怡半島

民政事務總署作出上述安排以期及早識別感染者。

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責任編輯：李榮忠

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