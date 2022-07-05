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【港足男神】香港運動員遇逆境迎難而上　安永佳跨越挑戰黃威冷靜應對困難【有片】

娛樂 12:43 2022/07/05

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

香港足球隊兩大男神安永佳和黃威近日人氣急升，成為廣告界新寵兒，安永佳和黃威昨日（4日）拍住上齊齊出席品牌活動。

踢足球為安永佳和黃威的拿手好戲，轉戰模界的二人暫離球場接受TOPick的甫士大比拼，在鏡頭前以最Chok一面擺出不同甫士。你最喜歡那款甫士？

【港版C朗】安永佳黃威齊拍廣告　「港足男神」感為港爭光而興奮

最新影片：Sica專訪

黃：黃威；安：安永佳；記：記者

記：被封為男神有何感受？
：不敢當（男神），在佳佳面前不敢當這個稱號。
：謝謝支持！

記：為何選擇當運動員？
：我小時候已經很喜歡踢波，且會看不同的足球如英超、德甲等，漸漸地被那氛圍所薰陶，令自己有成為職業足球員的想法。
：我Daddy以前在New Zealand是一個足球員，在我年紀很小的時候他送了我一個球。

【港版C朗】單身安永佳成新一代男神　Matt：努力為香港足球爭光

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記：狀態不好時如何調節自己的心理？
：我會慢慢應對，我本身是一個較冷靜的人，遇到困難時我會慢慢地去找當中的困難，再慢慢解決這個問題。
：我覺得如果遇上困難的情況，需要在內心充滿信心和相信你可以跨越這個挑戰。

記：運動生涯中，遇過最開心和失落的事分別是甚麼？
：最開心當然是香港隊相隔54年後再進入亞洲盃決賽，最傷心是自己於數年前曾經斷腳。
：跟他一樣。但是，（黃：你沒有斷腳。）沒有斷腳，但最傷心是回來香港後第一次簽傑志時，需要很有耐性地去等待機會去踢球，所以當時都很（傷心）。

如何在天雨下備戰？
：我會著這件風褸，它比較輕身且之前也穿過，它防水防風的功能很好。
：我也會穿這件風褸，我覺得很舒服和防水功能真的很好。

記：作為香港運動員，對未來有甚麼期望？
：希望更多香港人可以支持香港的運動發展。
：我都希望香港粉絲可以繼續支持我們，現正處於一個香港運動的Positive Moment，希望可以有更多支持和投資在香港運動身上。

記者：梁樂欣

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