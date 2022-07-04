【食肆結業】亞太餐飲結業涉拖欠強積金供款　積金局：代入稟法院提出民事申索

▲ 已結業亞太餐飲旗下的九井壽司。（黃建輝攝）

亞太餐飲（控股）有限公司旗下共有12個品牌，當中3個品牌，包括麻辣娘子、mee lemongrass及九井壽司，合共9間食肆分店突然關門，更拖欠逾200萬工資、代通知金及強積金供款等，涉及100多名員工。

積金局表示，正與受影響員工跟進，積金局自2021年5月從受託人得悉該飲食集團出現拖欠強積金供款的情況後，一直主動跟進，並代受影響僱員入稟法院提出民事申索追討拖欠供款及附加費。

另外，積金局指近月亦接獲4宗該飲食集團旗下的食肆出現拖欠強積金供款的投訴，其中一宗經本局介入後經已成功追回欠款，另外三宗投訴亦已入稟法院展開民事程序。

積金局高度重視僱主拖欠強積金供款的違規個案，僱主有責任為僱員依法定期及準時作出強積金供款，協助僱員追討僱主拖欠供款是積金局的首要職責。

受影響的僱員或前僱員如需要協助，可致電積金局熱線2918 0102。

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責任編輯：李榮忠