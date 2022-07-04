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【夏日工作天】英試行4天工作周　日韓企業近年紛紛減工時

社會 21:54 2022/07/04

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新世界集團今個夏季試行4.5天工作周，助員工平衡工作與家庭生活。（新世界圖片）

新世界集團今個夏季試行4.5天工作周，放眼海外，4天工作周不是新鮮事，英國亦剛於上月開始試行，為期半年，吸引當地約70間企業參與；除歐美地區，鄰近的日本、韓國亦有大型企業相繼引入同類措施，縮減工時或日數。

冰島實驗增幸福感（工作效能）

不少歐美以至亞洲國家都有試行4天工作周的經驗。英國於上月6日正式開始試行每周4天工作制，為期半年，多達70間公司參與，涉及超過3,300員工；計劃由多家非牟利組織、智庫、牛津大學、劍橋大學及美國波士頓學院合作，量度4天工作制對員工生產力及福祉的影響。

冰島早於2015年及2019年曾分別進行4天工作周的大型試驗計劃，發現參與員工的工作效率未有變低，措施反而有助提升員工幸福感及工作效能。

而近年不少國際知名品牌，如運動品牌Nike亦有推行「夏日星期五」（Summer Friday），要求員工在其他工作天「彈性加班」、完成手上工作，便可在周五提早放工。為港人熟悉的日本服裝品牌UNIQLO，以及韓國科技公司Kakao等，亦有實施類似措施。

人力顧問：應視企業工作性質

環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥指，香港賴以成功的重點是人才，應視乎有關企業的工作性質，舉例如零售業務須7天運作，彈性上班安排的需要不同，而個別外國企業駐港分公司，近年亦有實施每周1至2天的在家工作安排，認為外國的4天工作周做法，未必完全切合香港。

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責任編輯：馮琪雅

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