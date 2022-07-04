黃芷淵出任特首辦特別助理　曾參與李家超競選工程

▲ 黃芷淵曾為李家超助選。（李家超Facebook）

特首李家超上任不足一星期，政府內不少崗位仍在尋覓人選，不過據悉特首辦特別助理已經有人選，並且早在七一當日已經上班，該人就是在李家超選舉期間，負責公關工作的鳳凰衛視新聞前副總監黃芷淵。

特首辦特別助理一職，主要負責協助特首辦主任，進行與立法會議員的聯絡工作。黃芷淵曾為香港再出發大聯盟，主持節目《立法群英再出發》，訪問多名立法會議員。

翻查李家超的競選活動，黃芷淵已經多番陪伴在側，包括曾主持會見傳媒環節、李家超宣布參選的網上記者會，又曾在造勢大會上介紹李家超等。

畢業於香港中文大學藝術系的黃芷淵，有傳媒工作背景，在2011年加入鳳凰衛視任記者，負責粵語及普通話雙語新聞報道。此外，她是全國青聯委員，在完善選舉制度後，也有參選選舉委員會，並且自動當選成為第五界別選委。

上屆政府的特首辦特別助理一職，也是由傳媒出身的人士出任，由前無綫電視記者李惠出任。

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