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【大學發展】理大應用科學及紡織學院改名為理學院　轄下紡織系升格為獨立學院

社會 22:16 2022/07/04

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理大理學院開幕儀式今日（4日）舉行，理大校長滕錦光（右二）及理學院院長黃維揚（左二）等人出席。

理工大學今日（4日）宣布，理大應用科學及紡織學院已於7月1日起正式易名為理學院，轄下紡織及服裝學系，亦升格為時裝及紡織學院。

理學院現時由3個學系組成，包括「應用生物及化學科技學系」、「應用數學系」及「應用物理學系」。理大表示，透過新的定位，理學院得以持續成長，提升其國際聲譽，令理學院的發展更加蓬勃。

校方今日為慶祝理學院正式易名舉行開幕典禮，理學院院長黃維揚致辭時感謝理大多年來對學院的支持，指理學院以「理大科學 探理創新」為願景，推動學生全人發展，讓他們發揮潛力，學院會通過破舊立新的研究和知識轉移項目，為社會福祉作出貢獻。理大校長滕錦光亦祝願學院未來發展更上一層樓，再創佳績。

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責任編輯：馮琪雅

香港理工大學‎ 滕錦光 大學 時裝服飾

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