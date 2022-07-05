【防疫漏洞】維園淪外傭「食街」　隨地煮食恐致鼠患

▲ 立法會議員江玉歡在社交平台批評，外傭街頭煮食除製造衞生問題，生火和油炸更對途人造成危險。（立會議員江玉歡fb影片截圖）

維園是外傭假日聚會熱點，但有立法會議員本周日發現不少外傭在維園行人路席地煮食擺賣，儼如一條「食街」，批評相關部門執法力度不足，比鄰連天橋底亦成為「食物倉庫」，除擔心釀成鼠患，更擔心出現防疫漏洞。

政府去年初表明會適時進行聯合行動，打擊外傭無牌擺賣和違反防疫規例，食物環境衞生署回覆本報查詢表示，過去一年在維園一帶共僅作出25宗檢控。

選委會立法會議員江玉歡周日經過維園，發現告士打道近維園行人路聚滿外傭，她們不只聚餐，短短百米路程，已有十多名外傭席地煮食，香煎、油炸、白灼一應俱存，形成一條「食街」，食材用光，還可以到附近天橋底取貨，賣足一天。

「後來我問過附近街坊和網民，發現她們植根已有十多年，一直趕之不盡。」江玉歡認為情況不可接受，指煮食位置靠近花槽，廚餘隨手便棄，不但滋生臭味，更易引起鼠患。江玉歡又指，現場煮食環境衞生惡劣，不少外傭脫下口罩進食，容易成為防疫漏洞，「一旦外傭染疫，在維園傳播，再由其他外傭帶到家居，難免拖防疫後腿。」她又指，經過露天煮食後，街道地面被熏黑，亦影響市容。

江玉歡促請有關部門加強執法，

其實深水埗基隆街小販檔位『出界』少少都要被食環喝罵，為何外傭明目張膽非法擺賣就無人理？是否執法不公？

食物環境衞生署就事件回覆查詢，指外傭在公眾地方聚集屬街道管理問題，涉及多個政府部門的權責。署方又指，一直關注假日期間維園外圍有外傭進行無牌販賣活動，會於假日加派執法人員巡邏，以及採取突擊行動打擊。根據記錄，去年7月至今，署方於附近一帶向無牌小販作出25宗檢控或拘控，並檢獲536宗小販棄置物品。另外，署方亦於同期向違反潔淨罪行人士，發出共126張定額罰款通知書。

署方強調，根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第83B條，除非持有署方簽發的有效小販牌照，否則任何人均不得在街道上販賣，違者可遭檢控，一經定罪，初犯最高可罰款 5,000元及監禁一個月，再犯最高可罰款10,000元及監禁六個月。

此外，根據《小販規例》（第132AI章）第5（3）條，除非持有經營熟食的牌照，任何人不得為販賣而烹煮任何食物或給任何食物加熱，或管有任何擬作烹煮食物或給食物加熱用途的煮食爐或加熱器具，違者可遭檢控，一經定罪，初犯最高可罰款5,000元及監禁三個月，再犯最高可罰款一萬元及監禁六個月。

另外，如無牌販賣活動引致阻塞通道，執法人員可引用《簡易程序治罪條例》（第228章）第4A條加控違例人士在公眾地方擺放物品造成阻礙；一經定罪，可處罰款5,000元或監禁三個月。

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責任編輯：陳梓蔚