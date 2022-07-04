【強制檢測】43處所納強檢 太古城漢宮閣、觀塘廣場譚仔雲南米線上榜【附名單】
社會 22:31 2022/07/04
本港第五波疫情持續，政府公布最新43個處所納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於7月6日之前完成檢測。須強檢處所包括2間食肆，分別為觀塘廣場譚仔雲南米線及荃新天地唐宮小聚 。
6月28至7月4日曾身處以下地點超過兩小時：
- 觀塘安泰邨豐泰樓
- 何文田文運道 6 號麗晶樓
- 柴灣小西灣邨瑞滿樓
- 青衣青泰苑俊泰閣
- 觀塘功樂道79號鳳儀大廈
- 觀塘順利邨利恆樓
- 觀塘順安邨安頌樓
- 元朗朗屏邨石屏樓
- 鰂魚涌康怡花園 E2 座
- 藍田康華苑頌康閣
- 葵涌葵涌邨合葵樓
- 馬鞍山馬鞍山中心 2 座
- 將軍澳寶林邨寶寧樓
- 將軍澳善明邨善智樓
- 屯門兆麟苑瑞麟閣
- 鰂魚涌太古城漢宮閣
- 將軍澳維景灣畔 12 座
- 將軍澳東港城 3 座
- 青衣偉景花園 6 座
- 深水埗鴨寮街 248-252 號 文冠樓
- 屯門大興花園 1 期 2 座
- 牛頭角彩德邨彩敬樓
- 半山區旭龢道12 號嘉賢大 廈
- 沙田乙明邨明信樓
- 屯門大興邨興耀樓
- 北角健康村 1 期康達閣
- 灣仔春園街 47-65 號新春 園大廈
- 長沙灣宇晴軒 5 座
- 土瓜灣馬頭圍邨玫瑰樓
- 馬鞍山錦泰苑錦盛閣
- 大埔富亨邨亨翠樓
- 東涌裕東苑向東閣
- 天水圍天瑞二邨瑞業樓
- 大埔寶雅苑興和閣
- 天水圍天盛苑盛勤閣
- 東涌迎東邨迎悅樓
- 扶康會順利成人訓練中心 觀塘順利邨利富樓 3 樓 3- 5 號室
- 香港仔香港仔中心港興閣
- 屯門兆軒苑順生閣
- 屯門寶怡花園第 3 座
- 大埔海寶花園 B 座
其他處所特定時間請看此：
- 譚仔雲南米線 觀塘觀塘廣場 2 樓 213 號 鋪
- 唐宮小聚 荃灣荃新天地 1 期高層地 下 43 及 81 號鋪
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責任編輯：李榮忠