【強制檢測】43處所納強檢　太古城漢宮閣、觀塘廣場譚仔雲南米線上榜【附名單】

▲ （梁偉榮攝）

​​​​​本港第五波疫情持續，政府公布最新43個處所納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於7月6日之前完成檢測。須強檢處所包括2間食肆，分別為觀塘廣場譚仔雲南米線及荃新天地唐宮小聚 。

6月28至7月4日曾身處以下地點超過兩小時：

觀塘安泰邨豐泰樓

何文田文運道 6 號麗晶樓

柴灣小西灣邨瑞滿樓

青衣青泰苑俊泰閣

觀塘功樂道79號鳳儀大廈

觀塘順利邨利恆樓

觀塘順安邨安頌樓

元朗朗屏邨石屏樓

鰂魚涌康怡花園 E2 座

藍田康華苑頌康閣

葵涌葵涌邨合葵樓

馬鞍山馬鞍山中心 2 座

將軍澳寶林邨寶寧樓

將軍澳善明邨善智樓

屯門兆麟苑瑞麟閣

鰂魚涌太古城漢宮閣

將軍澳維景灣畔 12 座

將軍澳東港城 3 座

青衣偉景花園 6 座

深水埗鴨寮街 248-252 號 文冠樓

屯門大興花園 1 期 2 座

牛頭角彩德邨彩敬樓

半山區旭龢道12 號嘉賢大 廈

沙田乙明邨明信樓

屯門大興邨興耀樓

北角健康村 1 期康達閣

灣仔春園街 47-65 號新春 園大廈

長沙灣宇晴軒 5 座

土瓜灣馬頭圍邨玫瑰樓

馬鞍山錦泰苑錦盛閣

大埔富亨邨亨翠樓

東涌裕東苑向東閣

天水圍天瑞二邨瑞業樓

大埔寶雅苑興和閣

天水圍天盛苑盛勤閣

東涌迎東邨迎悅樓

扶康會順利成人訓練中心 觀塘順利邨利富樓 3 樓 3- 5 號室

香港仔香港仔中心港興閣

屯門兆軒苑順生閣

屯門寶怡花園第 3 座

大埔海寶花園 B 座

其他處所特定時間請看此：

譚仔雲南米線 觀塘觀塘廣場 2 樓 213 號 鋪

觀塘觀塘廣場 2 樓 213 號 鋪 唐宮小聚 荃灣荃新天地 1 期高層地 下 43 及 81 號鋪

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責任編輯：李榮忠