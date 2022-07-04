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【強制檢測】43處所納強檢　太古城漢宮閣、觀塘廣場譚仔雲南米線上榜【附名單】

社會 22:31 2022/07/04

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

（梁偉榮攝）

​​​​​本港第五波疫情持續，政府公布最新43個處所納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於7月6日之前完成檢測。須強檢處所包括2間食肆，分別為觀塘廣場譚仔雲南米線及荃新天地唐宮小聚 。

6月28至7月4日曾身處以下地點超過兩小時：

  • 觀塘安泰邨豐泰樓
  • 何文田文運道 6 號麗晶樓
  • 柴灣小西灣邨瑞滿樓
  • 青衣青泰苑俊泰閣
  • 觀塘功樂道79號鳳儀大廈
  • 觀塘順利邨利恆樓
  • 觀塘順安邨安頌樓
  • 元朗朗屏邨石屏樓
  • 鰂魚涌康怡花園 E2 座
  • 藍田康華苑頌康閣
  • 葵涌葵涌邨合葵樓
  • 馬鞍山馬鞍山中心 2 座
  • 將軍澳寶林邨寶寧樓
  • 將軍澳善明邨善智樓
  • 屯門兆麟苑瑞麟閣
  • 鰂魚涌太古城漢宮閣
  • 將軍澳維景灣畔 12 座
  • 將軍澳東港城 3 座
  • 青衣偉景花園 6 座
  • 深水埗鴨寮街 248-252 號 文冠樓
  • 屯門大興花園 1 期 2 座
  • 牛頭角彩德邨彩敬樓
  • 半山區旭龢道12 號嘉賢大 廈
  • 沙田乙明邨明信樓
  • 屯門大興邨興耀樓
  • 北角健康村 1 期康達閣
  • 灣仔春園街 47-65 號新春 園大廈
  • 長沙灣宇晴軒 5 座
  • 土瓜灣馬頭圍邨玫瑰樓
  • 馬鞍山錦泰苑錦盛閣
  • 大埔富亨邨亨翠樓
  • 東涌裕東苑向東閣
  • 天水圍天瑞二邨瑞業樓
  • 大埔寶雅苑興和閣
  • 天水圍天盛苑盛勤閣
  • 東涌迎東邨迎悅樓
  • 扶康會順利成人訓練中心 觀塘順利邨利富樓 3 樓 3- 5 號室
  • 香港仔香港仔中心港興閣
  • 屯門兆軒苑順生閣
  • 屯門寶怡花園第 3 座
  • 大埔海寶花園 B 座

其他處所特定時間請看

  • 譚仔雲南米線 觀塘觀塘廣場 2 樓 213 號 鋪
  • 唐宮小聚 荃灣荃新天地 1 期高層地 下 43 及 81 號鋪

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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責任編輯：李榮忠

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