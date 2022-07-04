【創新科研】全球最耐用氫燃料電池　科大研發新配方有望應用於氫能車

▲ 科技大學研究團隊研發氫燃料電池的新配方。（資料圖片）

科技大學研究團隊研發一款嶄新的氫燃料電池，刷新同類電池的最高耐久性紀錄，且更具成本效益，有助推動綠色能源的普及化及實現碳中和目標。團隊將繼續進行研究，盼日後應用於氫燃料電池車及其他電化學能源產品。

氫燃料電池利用氫及氧來發電，發電過程不會產生二氧化碳、懸浮粒子及其他有機會引致煙霧及健康問題的空氣污染物，一直被視為較潔淨的電能來源，惟至今未能大規模商業化，因其依賴電催化劑（electrocatalyst）發電，一般由鉑製成，物料成本高昂、產量少。

科大化學及生物工程學系邵敏華帶領團隊近日研發出新配方，不僅大幅降低催化劑中的鉑含量達8成，更刷新氫燃料電池發電耐久性的世界記錄。

團隊測試電池經過10萬次電壓循環的加速壓力測試後，其催化效率仍維持在97%；而現時一般催化劑經過3萬次加速壓力測試後，效率大跌逾5成。另一項測試顯示，氫燃料電池持續運作超過200小時，催化效果也沒有下降。

身兼科大能源研究院院長的邵敏華表示，若要建立碳中和社會，有需要採用氫燃料電池這種綠色能源轉換設備，面對嚴峻氣候危機，綠色能源的應用必需進一步加強，他指今次研究成果有助邁進目標，並感謝政府低碳綠色科研基金的支持。研究獲科技部國家重點研發計劃、深圳市科技創新委員會及香港研究資助局撥出經費支持，有關研究內容近日已刊登於期刊《Nature Catalysis》。

▲ 科大化學及生物工程學系教授兼科大能源研究院院長邵敏華手持氫燃料電池原型。（科大提供圖片）

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責任編輯：馮琪雅