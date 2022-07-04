【創新科研】全球最耐用氫燃料電池 科大研發新配方有望應用於氫能車
科技大學研究團隊研發一款嶄新的氫燃料電池，刷新同類電池的最高耐久性紀錄，且更具成本效益，有助推動綠色能源的普及化及實現碳中和目標。團隊將繼續進行研究，盼日後應用於氫燃料電池車及其他電化學能源產品。
氫燃料電池利用氫及氧來發電，發電過程不會產生二氧化碳、懸浮粒子及其他有機會引致煙霧及健康問題的空氣污染物，一直被視為較潔淨的電能來源，惟至今未能大規模商業化，因其依賴電催化劑（electrocatalyst）發電，一般由鉑製成，物料成本高昂、產量少。
科大化學及生物工程學系邵敏華帶領團隊近日研發出新配方，不僅大幅降低催化劑中的鉑含量達8成，更刷新氫燃料電池發電耐久性的世界記錄。
團隊測試電池經過10萬次電壓循環的加速壓力測試後，其催化效率仍維持在97%；而現時一般催化劑經過3萬次加速壓力測試後，效率大跌逾5成。另一項測試顯示，氫燃料電池持續運作超過200小時，催化效果也沒有下降。
身兼科大能源研究院院長的邵敏華表示，若要建立碳中和社會，有需要採用氫燃料電池這種綠色能源轉換設備，面對嚴峻氣候危機，綠色能源的應用必需進一步加強，他指今次研究成果有助邁進目標，並感謝政府低碳綠色科研基金的支持。研究獲科技部國家重點研發計劃、深圳市科技創新委員會及香港研究資助局撥出經費支持，有關研究內容近日已刊登於期刊《Nature Catalysis》。
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責任編輯：馮琪雅