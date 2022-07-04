【蹈海救人】北角碼頭船員失足墮海　新渡輪同事奮不顧身跳海救人

▲ 北角碼頭今日有船員意外墜海，無受傷。（資料圖片）

北角碼頭今晚（4日）有渡輪船員墮海，無人受傷。新渡輪證實，有船員於渡輪靠泊碼頭時，不慎失足墮海。

船員意外墮海後，在碼頭工作的職員和船上一名船員目擊意外，隨即躍下海中救人，其他船員代為報警。救援人員接報到場為各人檢查時，墮海3人也清醒，但全身濕透，須披錫紙保暖。

新渡輪發言人證實，今晚約7時45分，一艘新渡輪的租用船「聲威11」在靠泊北角碼頭後，「聲威11」船員在離開船隻登岸時不小心失足墮海，新渡輪碼頭職員及另一名「聲威11」船員見狀即奮不顧身跳入海中救人，而「聲威11」船長則通報公司及相關政府部門，最終三人在水警及消防協助下被救起，三人均清醒送往治理。

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責任編輯：吳卓峰