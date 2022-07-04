【呼吸plan】睿峰易手撤「呼吸plan」消委會收20宗投訴　準買家憂被殺訂求助訴訟基金

▲ 長沙灣「睿峰」苦主與消委會會面。譚以諾攝

長沙灣睿峰部分準買家採用發展商提供的「包借呼吸plan」，可免壓力測試進行9成按揭，惟項目後來易手，接手發展商只願提供8成按揭，令一眾準買家大失預算。消費者委員會今天(4 日)與立法會議員鄧家彪先生及江玉歡女士，以及十多名「睿峰」的苦主會面，商討因地產項目易手而引發的消費爭議。

消委會對受影響苦主面對的情況深表理解，並會積極跟進相關求助個案。消委會指至今收到20宗可處理跟進的相關投訴，當中9宗已成功調停，其餘個案仍在跟進中。

消委會知悉部分投訴人有意申請消費者訴訟基金，期望透過法律途徑解決爭議。消費者訴訟基金執行委員會及消費者訴訟基金管理委員會將全面審視每一宗申請個案和相關文件，在進行討論後適時作出決定。



消委會提醒，買樓置業是人生一項重要投資，涉及巨大金額，選擇按揭產品亦涉及長遠供樓開支，消費者宜做足資料搜集，審慎了解購置物業及申請按揭的程序、批核準則、審批時間，並深入分析和比較市場上不同按揭產品的條款細則，權衡各種風險和利弊，並因應自己的財務狀況再作決定，當中必須審慎評估自己的購買和供款能力，包括未來的現金流、經濟負擔，和工作的穩定性等，避免「借到盡」，以便留有資金作「應急錢」。

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責任編輯 李志強