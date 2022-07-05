【封區檢測】黃大仙鳳德邨黛鳳樓9宗陽性個案　葵涌葵康苑葵逸閣1宗陽性個案【不斷更新】

▲ （梁偉榮攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【08:36】鳳德邨黛鳳樓

黃大仙鳳德邨黛鳳樓1853名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現9宗陽性檢測個案和2宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



政府為受檢人士提供食物包，以方便他們的膳食安排 、由中央人民政府捐贈或支援特區政府採購的抗疫中成藥，以及快速測試包，協助他們抗疫。



就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪879戶，當中90戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【07:16】葵涌葵康苑葵逸閣

葵涌葵康苑葵逸閣828名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現1宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已提供額外的食物包、消毒用品、快速抗原測試套裝和口罩，以供等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪354戶，當中34戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick 港聞組