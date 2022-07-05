【行政會議】李家超重申非常重視房屋問題　會成立兩個工作小組【不斷更新】

▲ 行政長官李家超及行會會議召集人葉劉淑儀。(馮漢柱攝)

特首李家超上周正式就任，於新一屆行政會議首次例行會議前，率領行政會議全體非官守議員晤傳媒。據悉會討論公務員薪酬的議程，18萬公務員有望迎來加薪的好消息。

影響18萬公務員的薪酬趨勢調查5月出爐，高、中、低級公務員薪趨淨指標為7.26%、4.55%及2.04%，但上屆政府臨時抽起議程未有處理。時任特首林鄭月娥曾解釋，今年調查結果社會有爭議，尤其是高級公務員的調薪幅度，由即將離開的班子作決定，未必是最理想的做法。

【09:54】

被問到上任第一年會否做23條立法，李家超稱會國安法要求要盡早立法，但強調會考慮立法後是否可處理到，可估計到最嚴重的國家安全風險，又希望立法後可處理到預期的問題，不再有任何修改，「所以呢個認真及慬慎的態度讓我們做研究」，又認為可參考其他國家或地區的條文等。

【09:48】香港政府效率獲得世界公認

李家超表示，公務員的表現是與港府的效率是直接掛勾，而香港政府效率是獲得世界公認是首兩名，又指未知是不是因為資源、部門間的配合等而令到其表現與市民的期望有落差，強調最重要的角色是領袖，如出現問題時主動界入，盡心盡力做好事情時就可以達到預期的效果。即看：【下一頁】

李家超重申非常重視房屋問題

至於房屋方面，他早前提到目標在土地房屋問題上，做到提速、提效及提量，包括令公屋輪候時間不再延長。他透露，新政府會在上任百日後的報告中，交代有關加快建屋的新想法。他今早重申，自己是非常重要房屋問題，而房屋問題是多年困擾香港，他與團隊會全力以赴去解決，明白涉及好多深職次的問題或者是法律，因此房屋方面有短、中長需要處理問題，而亦會成立兩個工作小組，其中一個是行動為目標目標，另一個是負責土地供應，例如如何將「生地變熟地」、「熟地變房屋」，強調自己是一個務實的特首，而不是一個「口號式」的行政長官。

【09:43】

李家超表示，香港是個國際的城市，在疫情下受到很大的影響，不過他說要平衡疫情的風險，強調香港一定要控制疫情，如確診個案上升，市民因確診而入院的機會就會提升，或會影響醫療系統等，又指正積極探討縮短到埗隔離日數。

【09:39】李家超有信心葉劉淑儀履行職責為香港發聲

李家超表示，行政會議的成員對特首作出決策是提出意見，又感謝立法會議員葉劉淑儀作行政會議召集人，指很有信心她在召集人履行有關職責為香港發聲，說好香港故事。

行政會議召集人葉劉淑儀表示，感謝李家超的委任，而今次行政會議的成員有來自不同的界別，是不同的專家，指已向對方承諾未來五年盡能力提出最佳的意見及配合其工作。

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記者：郭詩詩、黃穎津