【住屋問題】李家超指非常重視房屋問題　與團隊全力以赴去解決

▲ （資料圖片）

行政長官李家超於新一屆行政會議首次例行會議前，率領行政會議全體非官守議員晤傳媒。

李家超指，非常重視房屋問題，因為房屋多年來困擾香港，而每屆政府都盡力去解決，會與團隊全力以赴去解決，都明白涉及好多深層次的問題或者是法律，所以在房屋有短、中長需要處理問題，並成立兩個工作小組，其中一個是公屋為目標，以行動為目標，百日內交報告，另一個是負責土地供應，是統籌組，例如如何將「生地變熟地」，提升量及效。

另外，他又指，明白受疫情打擊，影響好多活動，認為現時做好核酸檢測，用科學方法便利出行人士，正考慮方案取平衡。

【TOPick診症室】間質性肺病可致肺纖維化 醫生拆解兩類患者最新治療

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐