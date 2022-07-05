【公務員加薪】李家超指香港政府效率為世界前列　領袖在團體擔任重要角色

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行政長官李家超於新一屆行政會議首次例行會議前，率領行政會議全體非官守議員晤傳媒。

李家超表示在討論公務員表現方面，應對他們表現「講公道說話」，而公務員表現與政府效率直接掛勾。他指據世界競爭力年報，近年香港政府效率列作第一或第二，說明公務員在整體運作上令政府效率獲世界公認。至於有時公務員表現或和市民期望有落差，李家超則認為要看程序是否繁瑣、資源是否不足、部門配合等問題。

因此李家超強調團隊精神中，領袖在團體擔任重要角色，如領導官員在問題出現時主動介入，在統籌、權責方面做得更好，才能讓團隊成員盡心盡力做到預期效果。他期望公務員在執行方面做出成績，努力體現在工作中，達到希望效果。

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