【減肥秘訣】椰青水vs椰汁熱量差天共地　黃凱詩：椰青低卡也不能當水飲

▲ 營養師黃凱詩提醒，椰青水雖然低卡，但仍含有一定糖份，一天最多一杯250毫升，千萬不要當水飲。

Bonnie埋怨︰「夏天的天氣，真令人又愛又恨，前星期，天天下雨，讓人鬱悶；今天，陽光充沛，但三十四度的高溫，卻令人溶化。」

我安慰她︰「天氣，我們不能控制，我情願學習欣賞不同氣候所帶來的自然改變。我愛攝影，雖然雨天帶來不便，但雨後水中倒影的景色，是陽光燦爛的日子不能遇到的。天氣炎熱，你才察覺得到西瓜原來是那麼消暑。」

她驚聞我的正向思維，說︰「哈哈！正能量湧出來時，該好好發放。我們往哪裏吃午餐？」

▲ 椰汁是用椰子肉打成的汁液，一杯椰汁，熱量隨時超過500卡。（iStock圖片）

我建議︰「前方好像有一間東南亞餐廳，可以一試。」

炎炎夏日，我除了愛吃魚生壽司和韓式冷麵外，東南亞菜會較易找到消暑美食。

甫坐下，Bonnie連忙拿起飲品餐牌，我叮囑她︰「小心糖水陷阱，那些夏日飲品，經常加入大量糖水。」我沒有看餐牌，立即點了一個新鮮椰青。

Bonnie聽罷，大喜說道︰「即是椰汁特飲也是健康的吧！」

說畢，她立即想柯打，我即時叫停︰「椰汁跟椰青的熱量，簡直是天淵之別。我柯打的椰青，只是椰子裏面的水份；你說的椰汁，是用椰子肉打成的汁液。一個椰青水的熱量只有64卡，糖份約有一茶匙半；可是，一杯椰汁，熱量隨時超過500卡。」

▲ 椰青是椰子裏面的水份，一個椰青水的熱量只有64卡，糖份約有一茶匙半。（iStock圖片）

她說︰「噢！很可怕！樽裝的椰青水，豈不是減磅也可以喝？」

我說︰「椰青水的確是較低卡的飲品，不過仍要留意，成分中，只可有椰青水在內，不宜選再添加糖的，而且，一天最多一杯250毫升，千萬不要當水飲。」

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）