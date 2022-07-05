【外傭假期】8號風球要求外傭外出買餸被拒　僱主網上求助被斥無人性

▲ 8號風球下，有外傭要求放假，僱主則上網求助。

暹芭襲港期間，天文台懸掛8號風球，不少市民都留在家中避風。有網民就發文表示，8號風球當日，他讓家中的外傭出街買餸，卻被對方以打風放假為由拒絕。事主於是在網上討論區求助，「（外傭）8號波係咪有假期？」然而不少網民就認為事主在惡劣天氣下，仍要求外傭外出，是罔顧外傭安全，十分不合理。有人又指出，如果外傭因此受傷，他需要承擔所有醫療開支。不過，也有網民補充，根據合約，外傭就算不外出工作，也需留在家中工作，沒有「颱風假」。

8號風球期間，有外傭僱主在「香港討論區」發文，表示當日要求菲律賓籍外傭外出買菜煮飯，而外傭姐姐則向他表示「8號波放假」，然後就回到房間中開着音樂勁歌熱舞。事主對此深感疑惑，於是發文請教其他網民，「（外傭）8號波係咪有假期？」

帖文引來網民熱議，許多人都認為，事主要求外傭在惡劣天氣外出十分危險，「8號波出街有意外邊個負責」、「8號風球你叫佢落街，畀個招牌打到，勞工保險唔包，你賠到破產」、「你叫佢8號波落街買餸有無人性」。

此外，亦有人對外傭在8號風球下，是否完全不需要工作抱有疑問，「乜有得唔做嘢咩？」、「要做嘢㗎啵」。

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根據勞工處《颱風及暴雨警告下的工作守則》，在黑色暴雨警告、八號風球、九號或十號颱風警告生效時，僱主不應要求僱員上班；不過，因惡劣天氣而產生的「風假」，其實並非「法定假期」，故部份行業，仍需要緊守崗位，惟僱主要向僱員發出清晰指引。

根據標準僱傭合約（適用於從外國聘用的家庭傭工），外籍傭工的工作地點為僱主家中，假設該僱工的協議工作日，為周一至周五，並適逢颱風日，對方需如常工作，在法例下，僱主毋須為此向外傭作出補假、又或提供額外工資。

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另外，《僱傭條例》規定，外籍家庭傭工每周應有1天休息日。外傭可自行決定如何利用她的休息日，即使當日天氣惡劣，她仍有權外出。如對方選擇留在家中，僱主不得要求她在休息日工作，否則即屬違法。

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責任編輯：王明芳