【電影票房】香港今年上半年票房榜公布　《壯志凌雲2》成逆市奇葩救市

根據香港影業協會及香港戲院商會屬下機構香港票房有限公司提供資料，今年上半年度（2022年1月1日至6月30日）香港首輪上映的電影總數為73部，香港電影佔6部，非香港電影則有67部。

因為在第五波疫情影響下，戲院被勒令停業由今年1月7日至4月20日（共104天），戲院損失農曆新年及復活節兩大黃金檔期，於4月21日才恢復營業，但仍受入座人數限制，因此今年上半年中外票房總收入僅為357,871,862元。

與去年同期收入376,026,528元(由2021年1月1日至2月17日，停業48天）比較毫無意義相差不大，但在正常情況例如2019年上半年上映首輪影片共160部，收入達1,045,864,695元比較，票房下跌約65.78%。

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慘受疫情影響

由此可見香港電影行業，包括製作及戲院發行，均受到疫情的影響，非常嚴峻，電影製作由於疫情影響，工作人員染疫，不能出埠拍攝。

另外內地及香港兩地演員及製作團隊往來各需14天隔離等因素，影響工作進度，令投資者卻步，引致由2021年至今製作數量驟降，2022年上半年只有6部香港電影上映已明顯告訴大家產量之少了，加上票房大挫，沒一部港片收入超過100萬元，慘不堪言。

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《壯志凌雲2》叫好叫座

不過，湯告魯斯（Tom Cruise）主演《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）取得十分理想的成績。此片在全球票房報捷，在香港也不例外。

隨市道漸復常再加上《壯志凌雲：獨行俠》具質素，吸引觀眾入場兼一睇再睇，票房表現愈戰愈勇。截至6月30日，此片在港票房85,458,975元。而此片仍然在上映中，截至昨天（7月4日）累積收逾91,554,329元。

惟明天（7月6日）另一大片《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor：Love and Thunder）公映，將分薄《壯志凌雲: 獨行俠》的上映場次，成挑戰1億元票房的強大對手。

以下是2022年上半年五大最高票房香港電影及非香港電影的收入：

五大香港電影

電影 累積票房（截至6月30日止） 《逃獄兄弟3》（上映中） $713,011 《一樣的天空》 $682,282 《不要忘記我愛你》 $641,672 《逃獄兄弟2》 $481,945 《被消失的凶案》 $462,728

五大非香港電影

電影 累積票房（截至 6月30日止） 《壯志凌雲：獨行俠》（上映中） $85,458,975 《奇異博士 2：失控多元宇宙》（上映中） $65,452,406 《侏羅紀世界：統治霸權》（上映中） $48,848,267 《怪獸與鄧不利多的秘密》（上映中） $23,228,901 《蝙蝠俠》（上映中） $17,411,149