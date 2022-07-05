【COLLAR成員】陳泳伽疑為瑜伽教練案發文　WINKA盼大眾有同理心

▲ 大家覺得WINKA說得對嗎？

近日23歲女瑜伽教練周慧賢驚揭疑被殺害，警方以涉嫌謀殺罪，拘捕死者28歲前男友；警方指死者全身有超過30處刀傷，正調查行兇動機，事件引起全城關注！

及後，有不少網民對該名女教練起底，更在論壇中張貼疑似周慧賢的IG對話紀錄，暗示她生前從事性交易、更一度被金主包養，網上議論紛紛。

而其親友亦發出致大眾的公開信，當中提及到近日的網上流言對周慧賢的不實批評指責及過多揣測，深表非常遺憾及難過，望大家都能祝願死日早日安息，安靜地走過人生最後一程。

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為事件有感而發

未知是否網上傳言太盛，女團COLLAR成員WINKA（陳泳伽）亦在社交平台疑似為此事有感而發，並表示：「換位思考、同理心真係好重要，其實一定冇任何人比兩位主角更清楚來龍去脈。」

WINKA又指所有事的發生，雙方一定都各自有問題，不應加插我們的猜測，而替對方或一件事作結論，並說：「但點都好，亦根本冇一個人可以用殺一個人，當做發洩同懲罰對方嘅原因。」

▲ 有自己見解。

不能定義性工作者的人品

她再認為不能定義作為性工作者的人品：「唔係佢做呢個行業，就係定義咗佢哋全部人就係邊群人，做性工作者唔代表佢人品差，唔代表佢內心冇骨氣。」

WINKA續說：「有部分人行到呢一步，一定有佢嘅苦衷同故事？我自問都真係做唔到佢哋做嘅事。」又指不確定女主角是否為性工作者，但即使是都不等於她死有餘辜。

最後WINKA望大家要分享愛，愛好自己及身邊人，不要忘記愛是會感染人。帖文一出，一班網民對WINKA反應兩極，有些人認為死者已矣，不應再加以討論，有些人則認為WINKA只是分享內心感受。

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